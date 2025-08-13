Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm ngay việc này

Phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1/10/2025

Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.

Như vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí.

Được biết, cả nước hiện có 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện trong cả nước. Theo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, tỷ lệ phương tiện thực hiện chuyển đổi tài khoản rất thấp, mới đạt khoảng 30% tổng số phương tiện trong cả nước. Nguyên nhân chính là do các chủ phương tiện chưa biết đến quy định mới này.

Cách thức chuyển sang tài khoản giao thông

Trên thực tế, tài khoản giao thông có thể hiểu như ví điện tử hoặc liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng đã định danh. Việc chủ xe bối rối do cách viết trên app của VETC gây nhầm lẫn, hiển thị trên app ePass chưa rõ ràng.

Hiện có 2 nhà cung cấp chính thu phí không dùng tiền mặt là VETC và ePass (Viettel). Theo đó, để chuyển sang tài khoản giao thông, với chủ xe đang sử dụng VETC cần cài app VETC, nâng cấp lên ví điện tử VETC. Hiện app VETC có ví VETC và tài khoản giao thông.

Với ứng dụng VETC, chủ xe cần nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng, chủ xe cần đọc kỹ, kiểm tra thông tin và xác nhận. Bước cuối cùng là liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình, và thực hiện nạp tiền vào tài khoản giao thông sau đó.

Lưu ý: Trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định 119. Trong khi đó "TK giao thông" là cách thanh toán cũ, sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó.

Với ePass, thao tác có phần đơn giản hơn khi tài khoản trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông, do đó chủ xe chỉ cần liên kết với ứng dụng thanh toán trên nền tảng. Đầu tiên chủ xe cần tìm thông báo liên kết thanh toán trong ứng dụng, mục "Thông báo". Sau đó chọn nền tảng thanh toán là Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (lưu ý thẻ tín dụng sẽ tính thêm phí khoảng 2%), và cuối cùng là hoàn thành các bước xác thực như hướng dẫn trên màn hình.

Nói cách khác, thay vì nạp tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản thu phí như trước đây, từ 1/10, chủ phương tiện sẽ liên kết trực tiếp từ ví điện tử với tài khoản giao thông, mỗi lần đi sẽ trừ tiền trực tiếp từ ví Viettel Money hoặc ví VETC.