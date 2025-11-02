Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Thiên Trang/ VTC News, Theo vtcnews.vn 14:34 02/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Sau khi xảy ra vụ vỡ hồ chứa nước, nhiều cây cối, đất đá theo dòng nước đổ xuống khu dân cư ở xã Tuy Phong (Lâm Đồng) khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của người dân.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà cửa, cây cối ở đây bị cuốn trôi. Một khung cảnh tan hoang trải dài theo đường cuốn trôi cả dòng nước dữ.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Nhiều đồ đạc, tài sản người dân bị nước, bùn đất vùi lấp, cuốn trôi.

Ngày 2/11, nhiều người dân ở xã Tuy Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ vỡ hồ chứa nước khiến 1 cháu bé tử vong .

Nhiều nhà cửa bị dòng nước kèm theo bùn đất vùi lấp. Đường xá, kênh rạch chứa đầy cây cối, sói lở khắp nơi. Dòng nước lũ từ thượng nguồn – nơi con đập bị vỡ đổ xuống xã Tuy Phong, cày xới toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất rộng lớn.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Người dân vất vả dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm cho đến trưa vẫn chưa xong.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 3.

Nhiều chuồng trại của người dân bị nước cuốn trôi.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 4.

Kênh mương chứa đầy cây cối, hoa màu nằm ngổn ngang khắp nơi.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 5.

Một chiếc xe máy được người dân kéo ra khỏi bùn đất.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 6.

Xe máy bị nước, bùn đất vùi lấp.

Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong và người dân vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 7.

Khung cảnh tan hoang ở xã Tuy Phong sau vỡ hồ chứa nước.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 8.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.

Hiện trường tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng- Ảnh 9.

Người dân lấy nước sạch để rửa dọn nhà cửa.

"Bà trùm" người Việt điều hành tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày