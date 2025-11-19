Người thân rút kháng cáo, tòa giữ nguyên án tử hình người đàn ông giết mẹ già, vợ và con

Ngày 19/11, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, trú xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên cũ) phạm tội giết người. Phiên tòa được mở do đại diện hợp pháp cho các bị hại có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Vương.

Tại phiên tòa hôm nay trong phần thủ tục, Chủ tọa phiên tòa giải thích cho đại diện hợp pháp của các bị hại, bị cáo về việc mở phiên tòa phúc thẩm nhưng phía bị hại, bị cáo không cung cấp được tình tiết mới.

Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man nên không có căn cứ xem xét giảm án. Sau khi nghe lời giải thích, đại diện hợp pháp của bị hại đã rút đơn kháng cáo.

Hồi tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội (sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương mức án tử hình về tội “Giết người”.

Bị cáo Vũ Văn Vương bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cáo buộc, Vương làm nghề mây tre đan, chị Th. (vợ Vương) làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình.

Đầu năm 2024, do bà Nh. (SN 1949, mẹ ruột Vương) thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc. Trước đó, bố của Vương cũng ốm đau trong thời gian dài mới mất.

Bản thân Vương cũng ốm yếu nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Do đó, bị cáo nảy sinh ý định giết toàn bộ các thành viên trong gia đình, rồi tự tử để cùng giải thoát.

Sáng 15/1/2025, nhân lúc chị Th. đi làm vắng nhà, cháu T. (SN 2009) đi học. Trong nhà chỉ có Vương, cháu H. (SN 2006) và bà Nh. ở nhà. Vương nảy sinh ý định giết cháu H., nên chuẩn bị chiếc chày bằng gỗ.

Khoảng 10h, Vương mở nhạc to trên điện thoại rồi gọi cháu H. vào phòng ngủ nhờ giữ hộ giường. Khi cháu H. đang đứng trong tư thế cúi người xuống, hai tay giữ thành giường, Vương dùng tay phải sát hại con gái.

Bị đánh bất ngờ, cháu H. la hét nói lớn "sao bố lại giết con?” nhưng Vương không nói gì, tiếp tục ra tay bóp cổ nạn nhân tới chết.

Giết con gái xong, Vương giấu xác nạn nhân vào gầm giường, xóa sạch hiện trường.

Đến khoảng 12h cùng ngày, cháu T. đi học về. Sau khi ăn cơm xong, Vương bảo cháu T. vào trong phòng ngủ để chờ cơ hội giết hại.

Lúc 15h, khi cháu T. nằm ngủ trên giường trong tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào tường, Vương mở nhạc to trên điện thoại, dùng búa đinh sát hại con trai.

Thi thể cháu T. tiếp tục được Vương đẩy vào gầm giường, cạnh thi thể của cháu H. Vết máu của con được Vương lau dọn sạch sẽ.

Khoảng 17h cùng ngày, chị Th. đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”.

Khuya hôm đó, Vương xuống tay sát hại chị Th. bằng búa đinh, nạn nhân đang ngủ say không thể chống cự. Thi thể vợ được Vương nhét vào gầm giường, cạnh hai con.

Rạng sáng 16/1/2025, Vương xuống tay với mẹ ruột.

Theo cáo buộc, sau khi sát hại các nạn nhân, Vương viết một bức thư để trên giường ngủ, có nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X. lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi”.

Trong ngày 16/1/2025, Vương nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết.

Đến 21h cùng ngày, Vương ra bến xe buýt di chuyển lên Bến xe Giáp Bát. Sau đó, Vương lên xe khách bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Một ngày sau, em gái của Vương đến thăm mẹ thì phát hiện nạn nhân chết trên giường nên hô hoán, sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Vũ Văn Vương. Bị cáo khai, động cơ phạm tội là "muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo".