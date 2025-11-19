Luật sư: 283 đơn của người hâm mộ, 3 đơn của khách hàng xin giảm nhẹ án cho Hoa hậu Thuỳ Tiên

Theo thông tin PLO, chiều 19/11, phiên toà xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư của bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên không tranh luận về tội danh truy tố. Tuy nhiên, Luật sư cho rằng trong vụ án này thân chủ của mình chỉ là người thực hành giản đơn. Bởi lẽ, Thùy Tiên chỉ là một trong những cổ đông góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch. Doanh nghiệp này chỉ đang xây dựng phương án thành lập, kinh doanh chưa được thành lập trên thực tế.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị đề nghị mức án từ 2-2,5 năm tù. Ảnh: THUẬN VĂN

Về phân chia lợi nhuận, Thuỳ Tiên mới chỉ thoả thuận với các thành viên công ty Chị Em Rọt về tỉ lệ 25%, sau đó là 30% lợi nhuận. Tính đến thời điểm hiện tại, Tiên chưa nhận được bất cứ khoản lợi nhuận nào từ việc kinh doanh sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt.

Mặt khác, khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch thì bản thân Tiên và các cổ đông có hướng tới mục tiêu là tiêu thụ nông sản trong nước. Từ mục tiêu này Thuỳ Tiên nhận thấy tiềm năng của nông sản Việt Nam nên đồng ý hợp tác, đồng hành.

Xuyên suốt quá trình sản xuất và bán sản phẩm kẹo Kera, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chỉ chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng Kera tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng.

Về số tiền hưởng lợi, bị cáo Tiên mới chỉ nhận được số tiền 6,8 triệu đồng từ việc gắn giỏ hàng trên Tiktok qua tài khoản Tiktok.

Cũng theo báo Tuổi trẻ Online, luật sư cũng cho hay, động cơ của Thùy Tiên mang tính tích cực, xuất phát từ mong muốn tiêu thụ nông sản Việt Nam.

Thùy Tiên chỉ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng mà không tham gia vào quá trình thỏa thuận gia công, quy trình sản xuất. Mọi công thức, bao bì, nhãn mác, hồ sơ tự công bố, kiểm nghiệm đều do Công ty Chị Em Rọt phối hợp Công ty Asia quyết định.

Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa chiều 19-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thùy Tiên chỉ nếm thử để góp ý về hương vị và tập trung quay video quảng cáo, không biết kẹo Kera không đạt tiêu chuẩn. Đối với việc livestream và quay clip nông trại trồng rau, Tiên không biết và không ai nói cho Tiên biết nông trại này là do Công ty Asia thuê để quay clip.

Quá trình điều tra, truy tố và tại tòa, Thùy Tiên luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp 3,2 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Bên cạnh đó Thùy Tiên là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, từng được tặng bằng khen của Thủ tướng.

Luật sư cho biết có 283 đơn của người hâm mộ, yêu mến Nguyễn Thúc Thùy Tiên xin xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo, có 3 đơn xin giảm nhẹ cho cô của 3 khách hàng mua kẹo Kera.

Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và giúp ích cho xã hội.

Về dân sự, luật sư đề nghị xem xét số tiền đã chi cho vận chuyển, quảng cáo liên quan đến hoạt động bán kẹo Kera mà cơ quan điều tra không thừa nhận là 7,5 tỉ đồng và 1,3 tỉ đồng đã hoàn trả cho cho 3.798 khách hàng.