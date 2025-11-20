Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ

Cao Nguyên, Theo nld.com.vn 13:53 20/11/2025
Đến trưa 20-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 11 chết, 4 người mất tích trong cơn mưa lũ lịch sử

Trưa 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo (cập nhất đến 11 giờ cùng ngày) về tình hình mưa lũ.

Đắk Lắk: 11 người chết, 4 người mất tích trong mưa lũ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của cụ bà

Theo báo cáo, hiện đã có 11 người chết (tăng thêm 2 người so với báo cáo trước).

Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do bị sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978) bị lật thuyền khi chuyển người nhà.

Tại xã Tuy An Tây: 2 người chết (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng). Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lỡ đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).

Bên cạnh đó, có 4 người ở xã Ô Loan và xã Tuy An Đông mất tích trong mưa lũ.

Toàn tỉnh có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ...

