Vikki lan tỏa yêu thương: Đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” & 5,3 tỷ đồng chuyển tới đồng bào bão lũ

Ngân hàng Số Vikki đã trao tặng số tiền 5.337.579.538 đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trước đó, Ngân hàng Số Vikki cùng các "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" như NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, Jun Phạm, Thanh Duy, Rhymastic, v.v. đã tổ chức đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.

Trên nền không gian nghệ thuật thời thượng, hàng nghìn khán giả đã cùng nhau trải qua một đêm nhạc mang thông điệp sâu sắc: "Tôi! Người Việt Nam". Trong đó, Ngân hàng Số Vikki đã đóng góp một vai trò đặc biệt — không chỉ là đơn vị đồng hành tài chính, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, kết nối và nâng đỡ cộng đồng.

Lời kêu gọi "Tôi! Người Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu, mà biến thành hành động cụ thể

Ngay khi chương trình diễn ra, khu vực check-in của ban tổ chức và đối tác rực rỡ với quầy Vikki – Vietjet. Mỗi khán giả khi đến tham dự được nhận e-Voucher trị giá 100.000 VNĐ cùng nhiều phần quà lưu niệm, như lời cảm ơn từ Vikki tới những người đã đến để lắng nghe, góp sức, và lan tỏa yêu thương.

Nghệ thuật hòa vào hành động: "Anh trai vượt ngàn chông gai" trên sân khấu

Đêm nhạc không chỉ là lời kêu gọi nhân ái mà còn là một show diễn đầy cảm xúc với sự góp mặt của hơn 25 nghệ sĩ – được khán giả gọi thân mật là "anh trai vượt ngàn chông gai" – như Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Rhymastic… Họ đã cùng góp giọng, kết nối khán giả và truyền đạt thông điệp "chúng ta là người Việt Nam – luôn sẵn lòng tương thân tương ái".

"Tôi! Người Việt Nam" đã vượt qua khuôn khổ một đêm nhạc, là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc.

Từ ánh đèn sân khấu cho đến từng khúc ca vang lên, người tham dự như được nhắc nhớ về trách nhiệm cộng đồng – rằng mỗi vé mua, mỗi tiếng vỗ tay hôm ấy không chỉ là giải trí, mà còn là một lời cam kết chia sẻ, hỗ trợ những tấm lòng đang đối mặt bão lũ, thiên tai.

Vikki – Ngân hàng Số, nhưng là ngân hàng của cảm xúc và hành động

Vikki không đơn thuần là ngân hàng số mà là người bạn đồng hành cùng cộng đồng. Việc tạo ra trải nghiệm check-in tươi trẻ, hiện đại, kết hợp với giá trị nhân văn sâu sắc chính là hình ảnh Vikki ngân hàng gần gũi "Chạm cảm hứng, bật tương lai".

Khán giả chung tay đóng góp qua cổng quyên góp chính thức cùng Ngân hàng Số Vikki ngay tại đêm nhạc.

Đặc biệt, ở thời điểm chỉ trong hai tuần chuẩn bị, nhưng chương trình đã thực hiện trọn vẹn và ngay lập tức chạm đến trái tim công chúng – điều này cho thấy khả năng kết nối nhanh và hiệu quả của Vikki để kịp hoàn thành chương trình cộng đồng nhiều ý nghĩa

Lan tỏa hành động – lan tỏa cảm xúc

Khép lại đêm nhạc, có thể thấy rõ rằng giá trị lớn nhất không chỉ là số tiền thu được 5,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào hay tên tuổi nghệ sĩ, mà là sự lan tỏa cảm xúc, sự thôi thúc mỗi người tham dự đứng lên hành động – dù là bằng việc mua vé, check-in, ký gửi lời động viên, hoặc lan truyền thông điệp yêu thương đến bà con vùng bão lũ.

Với Vikki ở bên, lời kêu gọi "Tôi! Người Việt Nam" không chỉ là khẩu hiệu, mà biến thành hành động cụ thể: ngân hàng số đã đặt mình vào vị trí dẫn dắt – dẫn dắt cảm xúc cộng đồng, dẫn dắt hành động từ hiện tại tới tương lai.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ và lời ca đầy cảm xúc, Vikki – Ngân hàng Số của thời đại – đã cùng "anh trai vượt ngàn chông gai" và hàng nghìn khán giả chung tay hướng về miền Trung. Đêm nhạc đã không chỉ bùng cháy trên sân khấu, mà còn bùng cháy trong lòng mỗi người: một tổ hợp nghệ thuật, lòng nhân ái và công nghệ kết nối – nơi cảm xúc hoà quyện cùng hành động vì cộng đồng.