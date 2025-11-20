Vỡ òa khoảnh khắc tìm thấy cháu bé bị vùi lấp trong đống đổ nát sau sạt lở ở Lâm Đồng

Do mưa lớn kéo dài, khoảng 18h ngày 19/11, tại tổ dân phố Tây Hồ 2, phường Xuân Trường (Đà Lạt) một khối đất đá từ sườn dốc phía sau bất ngờ đổ ập, đè sập một phần ngôi nhà của gia đình anh Trần Thế Vinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người kịp chạy ra ngoài, riêng bé gái T.T.D (sinh năm 2018) mắc kẹt trong buồng nhà vệ sinh do lối ra bị đất đá bịt kín.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, giải cứu cháu bé đang bị vùi lấp trong lớp đất đá.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức di chuyển tới hiện trường. Toàn bộ lực lượng của phường Xuân Trường (Đà Lạt) cũng đã có mặt ở hiện trường, nỗ lực triển khai công tác giải cứu nạn nhân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã cùng tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng chức năng đã triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, địa hình dốc và nguy cơ sạt lở tiếp. Đến 19h20 cùng ngày, kỳ tích đã xuất hiện, cháu bé được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vị trí sạt lở. Nạn nhân tỉnh táo, bị thương ở hai chân, được chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Lực lượng chức năng tìm thấy vị trí nơi cháu bé bị vùi lấp. (Nguồn: Báo CAND)

Bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi với vết thương hở. Ngay sau khi nhập viện, bé đã được mổ cấp cứu. Thông tin trên Tuổi Trẻ, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho hay bé không có tổn thương nghiêm trọng. Sau mổ, bé sẽ hồi phục tốt.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tìm thấy cháu bé khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã rơi nước mắt, thở phào sau khoảng thời gian nín thờ chờ đợi đội cứu hộ giải cứu nạn nhân.