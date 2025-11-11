Tổng Giám đốc Vingroup nói về vụ kiện 68 tổ chức, cá nhân

Vừa qua, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet. 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn - ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…

Ngày 4-11, tòa án ở Berlin, Đức đã tổ chức phiên xét xử vụ việc Vingroup/VinFast kiện ông Lê Trung Khoa về hành vi phỉ báng, vu khống. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, đã trao đổi với báo chí về kết quả bước đầu của vụ kiện này.

Tin giả về Vingroup được đăng trên các trang mạng xã hội

- Phóng viên: Thưa ông, trong vụ kiện quốc tế đầu tiên của Vingroup tại Đức, Tòa án đã ra phán quyết sơ bộ tích cực, cấm bị đơn Lê Trung Khoa đăng tải thông tin sai sự thật về việc "VinFast hối lộ nhà báo" trên các nền tảng do ông này quản lý. Hiện một số nội dung bị đánh giá là vu khống khác vẫn chưa được giải quyết. Liệu Vingroup có tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo?

+ Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup: Vingroup sẽ kiện tới cùng. Việc tòa án Đức cấm và sẽ phạt tiền hoặc phạt tù nếu ông Lê Trung Khoa tiếp tục đăng tải nội dung xuyên tạc "VinFast hối lộ nhà báo" cho thấy dù ở đâu, núp dưới danh nghĩa công dân nước nào thì các sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không luật pháp nào dung túng cho tin giả.

Dù tòa án Đức cho rằng những phát ngôn vu khống còn lại như "Vingroup là tập đoàn mafia" hay "đặt bom thoibao.de"… chỉ là "cảm nhận cá nhân" của ông Lê Trung Khoa - chúng tôi không thỏa hiệp mà sẽ kháng cáo tới cùng.

- Ngoài vụ kiện ông Lê Trung Khoa tại Đức, Vingroup có đang tiến hành các vụ kiện tương tự đối với các cá nhân khác tại Mỹ, Canada và một số quốc gia khác, nhằm xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống trên mạng xã hội?

+ Vụ kiện ông Lê Trung Khoa tại Đức mới chỉ là bước khởi đầu. Sắp tới, chúng tôi sẽ có nhiều vụ kiện nữa, bao gồm với ông Lê Trung Khoa và những cá nhân khác ở Đức, Mỹ, Canada về các hành vi tương tự.

- Thưa ông, dù Vingroup đã khởi kiện và bác bỏ nhiều thông tin sai sự thật, song Tập đoàn vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi các tin giả, điển hình như cáo buộc "nợ 31 tỉ USD, sắp phá sản" hay "chuyện 72% linh kiện xe VinFast do hơn 400 nhà máy của Trung Quốc sản xuất". Theo ông, đâu là nguyên nhân xuất hiện các thông tin giả về Vingroup như vậy?

+ Vingroup là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn tầm khu vực, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao nên việc bị dính tin giả, vu khống là điều không tránh khỏi.

Chúng tôi cho rằng động cơ có thể từ đối thủ cạnh tranh, từ việc suy đoán tiêu cực do thiếu thông tin. Đồng thời, cũng không loại trừ các cá nhân, tổ chức "dựng chuyện câu view". Chính vì vậy, đại đa số các tin đồn về chúng tôi đều không có cơ sở nào cả, trong đó có nhiều tin đồn vô lý đến mức không thể lý giải nổi.

- Theo quan điểm của ông, liệu các doanh nghiệp có quy mô lớn và tầm ảnh hưởng quốc tế như Vingroup có phải đối mặt với rủi ro bị tin giả tấn công cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ?

+ Đúng vậy, không chỉ doanh nghiệp mà ngay cả cơ quan công quyền các nước lớn nhất thế giới cũng bị Fakenews tấn công. Đặc biệt trong môi trường mạng xã hội hiện nay, những thứ giật gân, xấu và ác luôn dễ thu hút like, share, và nhấn chìm mọi lập luận logic.

Hiện, nhiều người có tư duy mặc định kiểu "không có lửa làm sao có khói", hoặc các cá nhân nổi tiếng hay doanh nghiệp có tên tuổi thì sẽ "xấu xa". Đó chính là môi trường độc hại để tin giả sống khỏe và lan nhanh.

Vingroup cho rằng im lặng là đồng lõa với cái xấu, cái ác

- Một số ý kiến cho rằng với quy mô lớn như Vingroup, tập đoàn nên ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì theo đuổi các vụ kiện pháp lý đối với một số cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ông đánh giá thế nào về quan điểm này, và Vingroup cân nhắc ra sao giữa việc bảo vệ uy tín doanh nghiệp với mục tiêu phát triển kinh doanh dài hạn?

+ "Cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas" - hiệu ứng Cánh bướm đặc biệt rõ rệt trong thời đại thông tin số. "Vài cá nhân nhỏ bé" có thể gây tổn hại cấp độ số nhân không chỉ cho Vingroup, mà còn ảnh hưởng đến nặng nề đến môi trường kinh doanh, làm xói mòn niềm tin của xã hội và sự tốt đẹp của con người.

Chúng tôi không kiện để trả đũa hay đòi bồi thường, mà kiện để tạo tiền lệ pháp lý, thúc đẩy cả cộng đồng cùng hành động. Đây chính là trách nhiệm với môi trường kinh doanh và với xã hội, vì im lặng trước tin giả chính là đồng lõa với cái xấu, cái ác. Để theo đuổi công lý, chúng tôi luôn có quyết tâm, điều kiện và nguồn lực.

- Qua các vụ việc này, Vingroup kỳ vọng điều gì về sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của xã hội đối với vấn đề tin giả, trách nhiệm thông tin trên mạng xã hội, cũng như môi trường kinh doanh lành mạnh tại Việt Nam?

+ Chúng tôi mong muốn người dân tỉnh táo và phân tích kỹ khi đọc, tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Đặc biệt hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) có khi đã "hỗ trợ đắc lực" cho tin giả.

Ngay khi Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức vu khống, phỉ báng, đưa tin giả về tập đoàn và hệ sinh thái, chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng.

Điều đó cho thấy tín hiệu tích cực để tất cả chúng ta cùng chung tay chấm dứt tình trạng biến "tự do ngôn luận thành tự do vu khống", chấm dứt để mạng xã hội trở thành "tòa án bừa bãi" để những kẻ xấu lợi dụng vì động cơ cá nhân.