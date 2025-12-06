Người từng chuyển tiền cho chủ số điện thoại 0879567174 trình báo ngay công an

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 28 tháng 9 năm 2025 trên không gian mạng. Vụ án có bị can đang bị tạm giam là Nguyễn Văn Cường, sinh ngày: 20/09/1993, HKTT: Thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2025 cho đến nay Nguyễn Văn Cường nảy sinh ý định Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn dùng các sim thuê bao không chính chủ của Cường gọi điện thoại ngẫu nhiên đến các số thuê bao khác, khi có người trả lời Cường tự tạo tình huống giả giọng làm người quen để tạo lòng tin, dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền các chủ thuê bao.

Sau đó, Cường cung cấp số tài khoản ngân hàng không mang tên chính chủ của Cường để những người này chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền Cường thực hiện việc rút tiền từ tài khoản ngay và thay sim điện thoại khác, không liên lạc lại với chủ số thuê bao đã bị Cường chiếm đoạt tài sản. Thời điểm trước khi bị Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Cường sử dụng số điện 0879567174.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là nạn nhân bị Nguyễn Văn Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên, số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên - SĐT: 0221.3565320 hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý chính vụ án Nguyễn Việt Hùng, SĐT: 0356291190 để trình báo.

Thời gian tiếp nhận giải quyết đến ngày 23/01/2026. Nếu quá thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xem xét, thụ lý, giải quyết.