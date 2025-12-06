Chỉ riêng 1 tỉnh đã có hơn 4.100 cặp vợ chồng ly hôn trong năm 2025

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi, từ 1-10-2024 đến 30-9-2025, TAND hai cấp đã thụ lý 9.517 vụ việc các loại; đã giải quyết, xét xử 8.753 vụ việc.

Riêng án hôn nhân và gia đình, Tòa án hai cấp thụ lý 4.134 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 4.071 cặp vợ chồng ly hôn. Trong đó, cấp sơ thẩm thụ lý 4.121 vụ việc, giải quyết 4.058 vụ việc; phúc thẩm thụ lý 13 vụ, giải quyết 13 vụ.

Trước đó, năm 2024, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2.541 vụ ly hôn, thụ lý theo thủ tục tố tụng 2.061 vụ, đã giải quyết ly hôn cho 2.002 cặp vợ chồng, số còn lại tòa hòa giải và rút đơn.

Với án dân sự, TAND hai cấp thụ lý 3.460 vụ việc; giải quyết 2.813 vụ việc.

Đối với các vụ án hình sự, TAND hai cấp thụ lý 1.462 vụ với 3.259 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 1.460 vụ với 3.256 bị cáo.

Qua công tác thụ lý các vụ án hình sự cho thấy, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Nổi lên vẫn là một số loại tội về ma túy; trộm cắp tài sản; Vi phạm giao thông đường bộ; Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác...

TAND hai cấp đã xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào xét xử oan người không có tội.

Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng lên theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội. Đã áp dụng các hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp...