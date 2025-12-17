Uống rượu bia, cao hứng hát “Gánh mẹ” quá to, thanh niên 29 tuổi được hàng xóm “gánh” thẳng lên Công an

Theo thông tin từ Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa), ngày 16/12 anh Nguyễn H.K (sinh năm 1996, trú tại thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh) có sử dụng rượu bia tại nhà riêng. Sau khi đã uống vài lon bia, anh K mở nhạc và hát ca khúc “Gánh mẹ” trong khu dân cư.

Thanh niên làm việc với công an xã

Do âm lượng lớn, kéo dài và vượt quá mức cho phép, việc hát karaoke của anh K đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Người dân sau đó đã gọi điện, phản ánh sự việc tới Công an xã Phước Dinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc và mời anh K về trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an tiến hành nhắc nhở, phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc đảm bảo trật tự, yên tĩnh tại khu dân cư.

Công an xã đã lập biên bản đối với anh Nguyễn H.K về hành vi gây tiếng ồn, vi phạm quy định về hoạt động karaoke trong khu dân cư theo Nghị định số 28/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời yêu cầu ông cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Buổi làm việc diễn ra trong tinh thần hợp tác, hòa nhã. Ông K đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của lực lượng chức năng và ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và nếp sống văn minh tại địa phương.