Quy định mới người thích hát karaoke cần chú ý

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), Theo nld.com.vn 17:34 08/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 12-2025, những người thích hát karaoke gây ồn ào hàng xóm cần chú ý.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 

Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày