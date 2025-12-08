Bốc đầu xe máy, hai thanh niên ở TPHCM bị người dân ghi hình đăng Facebook

Ngày 9-12, Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT, Công an TPHCM đang xác minh, xử lý hai thanh niên bốc đầu xe máy.

Hai thanh niên "bốc đầu" xe máy.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip cho thấy hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy tốc độ cao, liên tục bốc đầu, di chuyển bằng một bánh.

Vụ việc được xác định xảy ra tại đường song hành Quốc lộ 22, xã Hóc Môn, TPHCM.

Hồi tháng 10-2025, thanh niên 19 tuổi ở phường Tân Uyên, TPHCM bị Phòng CSGT Công an TPHCM phạt tiền, tịch thu xe máy do "bốc đầu" xe máy rồi đăng TikTok.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mắc các lỗi sau sẽ bị tịch thu phương tiện: buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; tái phạm hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.



