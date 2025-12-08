Chỉ trong 1 ngày, camera AI "bắt" được 703 lượt xe vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), kết quả trích xuất dữ liệu từ các camera AI được thí điểm lắp đặt trên nhiều tuyến đường cho thấy, trong khoảng thời gian từ 12 giờ 00 phút ngày 6/12 đến 12 giờ 00 phút ngày 7/12, có tổng cộng 713 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Cụ thể, riêng tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (nội đô Hà Nội), camera AI đã tự động phát hiện tới 703 trường hợp vượt đèn đỏ. Đây là con số đáng báo động, phản ánh sự thiếu ý thức trong việc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. May mắn, trong cùng khu vực này, không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Nhiều trường hợp xe ô tô đi vào làn cấm bị camera AI phát hiện.

Còn tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng đã ghi nhận 8 trường hợp người điều khiển phương tiện đi sai làn đường quy định.

Đối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI tại km 20 ghi nhận tốc độ di chuyển trung bình của các phương tiện là 70 km/h. Đồng thời, thiết bị cũng phát hiện 2 trường hợp người lái xe không thắt dây đai an toàn. Trong khi đó, không có trường hợp nào dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện được ghi nhận tại đây.

Nhiều tài xế nghĩ rằng đêm thì "cam" không thấy, nhưng camera AI thì không nghĩ vậy.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm này đều đã được Cục CSGT thông báo tới chủ phương tiện để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật. Riêng các trường hợp vi phạm tại nội đô Hà Nội đã được chuyển cho Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các thủ tục xử phạt.

Việc triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI ở một số tuyến phố đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Thủ đô. Đây cũng là một phần trong kế hoạch chuyển đổi số, cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của thành phố.



Tại "Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)" diễn ra vào ngày 5/12 vừa qua.



Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông CATP Hà Nội khẳng định, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa: "Dự kiến đến ngày 10/12/2025, toàn Thành phố sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng".

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội”, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định.

Đồng thời, hệ thống camera AI còn hỗ trợ cảnh báo các điểm ùn tắc, phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.