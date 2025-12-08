Bí thư xã tự lập fanpage, rủ bạn học cũ dạy bà con livestream, giúp "vùng đất trăm nghề" thu về 5.000 tỷ

Ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực, Hà Nội

"Chúng tôi không nghĩ kết quả lại lớn như vậy"

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức mới đây có sự xuất hiện của ông Lê Văn Bính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Dực, Hà Nội. Tại đây, vị Bí thư kể lại câu chuyện về hành trình biến xã nghèo thành địa phương dẫn đầu nhiều chỉ số.

Ông Lê Văn Bính cho biết, ông nguyên là Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (cũ). Năm 2023, ông được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động về Phú Xuyên làm Chủ tịch UBND huyện. Khi ấy, Phú Xuyên là một huyện rất khó khăn và phức tạp cả về nội bộ lẫn kinh tế.

Ông nói, sở dĩ ông được Bí thư Thành ủy lựa chọn vì "khu vực phía Nam phát triển kinh tế rất khó nên cần nhiều cán bộ am hiểu kinh tế xuống để thực hiện nhiệm vụ". Trong khi đó, ông Bính được đào tạo ở trường Kinh tế Quốc dân, đồng thời học về công nghệ ở Đại học Australia, cũng là lợi thế để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Khi ông về Phú Xuyên, dư âm của Covid-19 vẫn còn. Huyện có 154 làng có nghề và 43 làng nghề được công nhận cấp thành phố. Sau đại dịch, cộng với nội tại yếu, kinh tế làng nghề gần như chìm vào quên lãng, khó khăn trong hoạt động. Các vấn đề xã hội, tình trạng khiếu kiện phủ lên địa phương một không khí rất nặng nề. Nhiệm vụ đầu tiên ông Bính được giao là ổn định chính trị.

"Tôi tự đặt câu hỏi: "Với tư cách người đứng đầu chính quyền, mình phải làm gì?" Tôi xác định đúng theo tinh thần Nghị quyết 07: Phú Xuyên không có con đường nào khác ngoài ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông nói.

Người dân Phượng Dực livestream bán hàng. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Ông kể, trong hành trình chuyển đổi số Phú Xuyên cũng có nhiều người giúp đỡ. Trong đó có ông Nguyễn Lâm Thanh (hiện là Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam) đã hỗ trợ khi ông Bính bắt đầu công cuộc chuyển đổi số, khởi xướng "Phú Xuyên số", cùng với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị khác.

"Lúc ấy khó khăn chồng chất, nên mọi thứ phải tự làm và xã hội hóa tối đa. Tôi cùng PGS.TS Nguyễn Tinh Toàn – Phó khoa Marketing Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, phụ trách Digital Marketing, bạn học cùng lớp đại học và một người bạn rất thành công trong thương mại điện tử (doanh thu mỗi tháng khoảng 100 tỷ) mở những lớp đầu tiên vào thứ Bảy hằng tuần. Trong suốt hai năm, chúng tôi kiên trì như vậy.

Cuối năm 2023, sau quá trình đào tạo, tổng kết thương mại điện tử Phú Xuyên đạt 147 tỷ đồng. Cuối năm 2024, sau khi cá nhân tôi lập và tự quản trị 3 trang Facebook, TikTok, YouTube, doanh thu thương mại điện tử vượt 1.010 tỷ", ông chia sẻ.

Khi lập kế hoạch cho 2025, đề xuất chung về chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử của Phú Xuyên là 30%. Tuy nhiên, vị Bí thư quyết định giao chỉ tiêu doanh số 2.500 tỷ đồng, chia đều cho 27 xã/thị trấn để tạo áp lực và động lực. Kết quả bất ngờ: đến tháng 5, doanh thu thương mại điện tử đã đạt 5.000 tỷ.

"Ngay cả chúng tôi, những người thực hiện cũng không nghĩ kết quả lại lớn như vậy", ông nói.

"Chỉ cần người đứng đầu quyết tâm thì sẽ làm được"

Ông Lê Văn Bính có mặt động viên phiên livestream bán hàng của làng nghề may mặc Vân Từ. Ảnh: Sơn Tùng.

Về kinh tế số và thương mại điện tử, ông Bính đồng quan điểm là phải xây dựng trên ba trụ cột không thể tách rời: chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Về chính quyền số, ông kể, khi ông về Phú Xuyên, huyện đứng thứ 28–29 trong các quận huyện của Hà Nội về dịch vụ công trực tuyến theo Bộ chỉ số 76. Nhưng đến cuối 2023 và đầu 2024, huyện luôn đứng thứ nhất trong 30 huyện.

"Tôi yêu cầu xử lý hồ sơ trên môi trường mạng 100%, trừ văn bản mật và văn bản liên quan đến công an, quân đội. Giai đoạn đầu rất khó khăn, nhưng chúng tôi mở rộng ra các lĩnh vực khác. Ví dụ: yêu cầu ngành điện thanh toán không tiền mặt 100%. Điện lực ban đầu kêu khó, tôi nói thẳng: Lãnh đạo thì đừng nêu khó. Có hai cách: hoặc anh làm giám đốc, hoặc tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao hơn. Cuối cùng đều thực hiện được", ông kể.

Về xã hội số, ông cho biết địa phương phối hợp MB, Liên Việt, Viettel, VNPT để cấp tài khoản ngân hàng, chữ ký số cho người dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế… cũng được đưa vào chuyển đổi số. Năm 2024, huyện đào tạo 4.000 giáo viên về các công cụ số và AI để giảm áp lực soạn giáo án, tạo video thu hút học sinh.

Nhờ đồng bộ ba trụ cột, Phú Xuyên cơ bản chuyển đổi số thành công. Xã Phượng Dực (sau sáp nhập) mà ông Bính đang phụ trách được lựa chọn làm điểm cho mô hình chuyển đổi số toàn Hà Nội. Phía TikTok đang phối hợp hỗ trợ, chỉ trong một tháng đã có 20 nhà bán hàng thử nghiệm, 1.000 video và 15 triệu lượt xem.

"Tôi chia sẻ kinh nghiệm đã thực hiện ở huyện Phú Xuyên ngày trước và xã Phượng Dực bây giờ, bài học quan trọng nhất: người đứng đầu phải quyết tâm, tâm huyết, trách nhiệm; khi đó mọi việc đều sẽ thành công", ông nhấn mạnh.