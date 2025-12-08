Vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị bắt: Một trường Đại học ở TP.HCM lên tiếng đính chính

Những ngày vừa qua, Nguyễn Lâm Thái là cái tên đang được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn sắc đẹp sau khi người này bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt bắt giữ.

Nguyên nhân Lâm Thái bị bắt giữ do lấy trộm tài sản của hoa hậu người Mexico khi cô đang tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Lâm Thái tự giới thiệu bản thân là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, người mẫu, diễn viên tự do. Bên cạnh đó, một số thông tin trên các nền tảng mạng xã hội cho rằng Nguyễn Lâm Thái là cựu sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM lên tiếng đính chính trước thông tin cho rằng Nguyễn Lâm Thái là cựu sinh viên của trường

Tuy nhiên, sáng ngày 8/12, fanpage của trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã lên tiếng đính chính thông tin nói trên. Đại diện nhà trường cho biết thông tin này đã gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà trường và tập thể sinh viên, cựu sinh viên.

Theo đó, sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học qua nhiều năm, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM khẳng định không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái (sinh năm 2000, trú tại TP.HCM) ở tất cả các bậc và loại hình đào tạo của trường. Nhà trường cũng chưa từng cấp bất kỳ giấy tờ, chứng nhận hay xác nhận sinh viên nào cho cá nhân này. Do đó, những thông tin về việc Nguyễn Lâm Thái “từng là sinh viên” hoàn toàn sai sự thật và không được nhà trường xác nhận.

Nguyễn Lâm Thái xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí - Ảnh: FBNV

Trường nhận thấy việc một số cơ quan báo chí, trang tin và mạng xã hội gán vụ việc vi phạm pháp luật của Nguyễn Lâm Thái với tên tuổi nhà trường, khi chưa kiểm chứng, đã gây tổn hại đến danh dự và uy tín của cơ sở đào tạo.

Nhà trường kiên quyết bác bỏ mọi thông tin cho rằng Nguyễn Lâm Thái là sinh viên, cựu sinh viên hay từng theo học tại trường. Trường đề nghị các cơ quan báo chí, trang tin điện tử, KOL, fanpage… đã đăng tải thông tin sai lệch cần khẩn trương gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa, đồng thời đăng đính chính công khai theo quy định của pháp luật.

Nhà trường nhấn mạnh luôn coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và tuân thủ pháp luật cho người học; mọi hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân phải được xem xét dựa trên trách nhiệm cá nhân, không thể gán ghép cho tập thể trường hoặc sinh viên.

Hiện vụ việc liên quan đến Nguyễn Lâm Thái đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, và trường sẽ phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng khi được yêu cầu, đồng thời bảo lưu quyền yêu cầu cải chính với các thông tin sai sự thật làm tổn hại uy tín nhà trường.

Trước đó, rạng sáng 6/12, hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle trình báo việc mất túi xách có nhiều tài sản giá trị gồm: thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt).

Qua truy xét, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ở TP.HCM). Tại cơ quan công an, Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản lấy được.