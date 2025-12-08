Xe ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng nhiều người

Đ.Nghĩa, Theo nld.com.vn 14:20 08/12/2025
Theo camera an ninh của người dân ghi lại, xe ô tô đã bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người rồi lật nghiêng.

Ngày 8-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra, làm rõ vụ xe ô tô lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người.

Xe ô tô lật nghiêng sau khi tông vào 3 người đứng trên vỉa hè

Trước đó, khoảng 22 giờ 43 phút ngày 7-12, xe ô tô BKS 74A-350.xx do V.N.H (SN 2000, ngụ khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 3 người đang đứng trước một quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, phường Nam Đông Hà).

Cú tông mạnh 3 người bị thương, xe ô tô lật nghiêng. Sau cú va chạm, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo một số người dân, trước khi vụ việc xảy ra, đã có mâu thuẫn, to tiếng giữa một nhóm người ở khu vực xảy ra tai nạn.

