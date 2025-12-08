Vụ nữ sinh lớp 11 mất tích: Xót xa hình ảnh người cha thẫn thờ ngồi bên bờ sông ngóng trông tin con mỗi ngày

Sáng 8/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T (lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) mất tích tại khu vực sông Krông Ana.

Suốt nhiều ngày qua, bố của nữ sinh T. cho biết, ngày nào gia đình cũng đến bờ sông Krông Ana - cách nhà 80km để trông ngóng tin tức con gái.

Người cha ngồi bên bờ sông ngóng tin con gái. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với Dân trí, bố của nữ sinh cho biết, "Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình tôi rất nóng ruột và đau xót. Gia đình tôi có 3 người con, T. là con gái đầu".

Những ngày dài chờ đợi đã khiến người cha tiều tụy thấy rõ, nhưng ông vẫn bám trụ bên bờ sông, chỉ mong một phép màu xảy ra. Hình ảnh bố của T. suốt một tuần qua ngồi ở bờ sông Krông Ana trông chờ tin tức của con gái khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Nữ sinh bỏ lại xe máy và ba lô trên đường rồi mất tích

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 1/12, nữ sinh L.T.M.T (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tan học, không trở về nhà, không rõ đã đi đâu.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy, cặp sách của em T ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà khoảng 80 km.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Na cùng người dân địa phương đã phối hợp, dùng Flycam và nhiều phương tiện khác tìm kiếm em T.

Tuy nhiên, hơn 10 ngày qua, việc tìm kiếm em T chưa có kết quả.