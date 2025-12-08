Không có phép màu nào xuất hiện: Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi sau 1 ngày mất tích

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau gần một ngày mất tích, thi thể bé trai 6 tuổi T.A.Q. đã được tìm thấy tại khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Ngày 8/12, ông Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo ông Hân, bé trai sinh sống cùng ông bà ngoại tại thôn Giang Hà, xã Lộc Hà, bố mẹ đi làm ăn xa.

Một góc Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.

Liên quan đến sự việc, báo Lao động cho hay, trước đó, vào chiều 7/12, gia đình không tìm thấy bé T.A.Q nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng với gia đình, người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm cháu Q.

Lực lượng chức năng rà soát và trích xuất dữ liệu camera an ninh cho thấy bé đi đến khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót, xã Lộc Hà. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

Ngay trong đêm, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân và các đội tình nguyện đã huy động phương tiện cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.