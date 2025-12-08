Khu du lịch Đại Nam của bà Phương Hằng thông báo ngày miễn phí vé

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của mình, khu du lịch Đại Nam thông báo: "Từ ngày 1/1/2026, Khu du lịch Đại Nam sẽ chính thức triển khai loạt ưu đãi lớn dịp Tết Dương lịch, trong đó nổi bật là miễn phí vé cổng, áp dụng giá 250.000 đồng/vé tắm biển cùng việc mở cửa vườn thú mới nâng cấp."

Động thái tung ưu đãi sớm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho lượng khách đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng dịp lễ tiếp tục gia tăng mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên khu du lịch Đại Nam có các hoạt động miễn phí vé, tùy vào thời điểm và chiến lược thu hút khách. Vào các dịp đặc biệt lễ Tết, nhờ miễn phí vé vào cổng hoặc khuyến mãi - lượng khách tăng rất đột biến.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.



﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.



Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.



Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.