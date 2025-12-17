Từ một ly nước sạch đến hàng trăm điểm chạm nhân văn, MB truyền cảm hứng từ lối chơi chữ “Cây Yêu Nước”

"Cây Yêu Nước" – cách MB lan tỏa giá trị cộng đồng trên toàn quốc

"Cây Yêu Nước" – mô hình cung cấp nước uống sạch miễn phí tại sảnh giao dịch – là một ví dụ tiêu biểu. Xuất phát từ sáng kiến phục vụ cộng đồng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), mô hình này nhanh chóng được MB mở rộng triển khai tại gần 300 chi nhánh và phòng giao dịch, trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều khách hàng và người dân.

"Cây Yêu Nước" MB được phủ khắp 300 điểm giao dịch MB toàn quốc.

Từ thử nghiệm cộng đồng đến quyết định triển khai toàn quốc

"Cây yêu nước MB" trong chuỗi hoạt động Yêu nước A80

Trong dịp A80, "Cây Yêu Nước" được MB thí điểm tại các khu vực đông người, nơi diễn ra diễu binh, diễu hành và Triển lãm Thành tựu Đất nước. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, những trụ nước uống sạch đã đáp ứng nhu cầu thiết thực và nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Từ hiệu quả thực tế, MB xác định đây không phải là hoạt động mang tính thời điểm, mà là một mô hình có thể nhân rộng, phù hợp với định hướng & triết lý kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Chỉ trong thời gian ngắn, "Cây Yêu Nước" đã được triển khai đồng bộ tại gần 300 điểm giao dịch trên toàn quốc.

MB liên tục đổi mới sáng tạo gắn liền với đóng góp cộng đồng, đặc biệt trong dịp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Một điểm chạm nhỏ, nhưng được đầu tư nghiêm túc

Điểm khác biệt của "Cây Yêu Nước" không nằm ở việc đặt một trụ nước uống tại sảnh giao dịch, mà ở cách MB đầu tư toàn diện từ công nghệ đến trải nghiệm.

Nguồn nước được lọc bằng công nghệ của Mitsubishi Cleansui – thương hiệu Nhật Bản với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước uống trực tiếp. Thiết kế thiết bị, hình ảnh và thông điệp được chuẩn hóa, tạo cảm giác gần gũi trong không gian giao dịch ngân hàng hiện đại.

Cây "Yêu Nước" MB sử dụng công nghệ lọc Mitsubishi Cleansui (Nhật Bản).

Một yếu tố khiến mô hình nhanh chóng được đón nhận là lối chơi chữ giản dị nhưng giàu ý nghĩa: "yêu nước" – từ một hành động thiết yếu hằng ngày – được gợi mở thành "lòng yêu nước" theo cách nhẹ nhàng, không áp đặt. Uống nước sạch để chăm sóc sức khỏe bản thân, và từ đó lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia với cộng đồng xung quanh.

Theo ghi nhận tại nhiều chi nhánh, không ít khách hàng dừng lại đọc thông điệp trên "Cây Yêu Nước", mỉm cười vì sự thú vị của cách diễn đạt và chia sẻ với người đi cùng. Lối chơi chữ không chỉ tạo thiện cảm ban đầu, mà còn góp phần biến một hành động quen thuộc thành một trải nghiệm đáng nhớ – nơi tinh thần yêu nước được cảm nhận một cách dung dị, gắn với đời sống thường nhật, đúng như cách MB lựa chọn lan tỏa các giá trị nhân văn của mình.

"Cây Yêu Nước" trong một hệ sinh thái giá trị kết nối cộng đồng lớn

Theo đại diện MB, "Cây Yêu Nước" không phải là chiến dịch đơn lẻ, mà là một phần trong hệ sinh thái các hoạt động cộng đồng được ngân hàng triển khai xuyên suốt nhiều năm, dưới định hướng ứng dụng công nghệ để phục vụ xã hội một cách hệ thống.

Song song với mô hình này, MB đang vận hành nền tảng Thiện nguyện MB – được ví như "bản đồ số nhân đạo" – số hóa minh bạch toàn bộ quy trình thiện nguyện trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng hiện ghi nhận hơn 2 triệu tài khoản tham gia, gần 7.800 chiến dịch và tổng giá trị đóng góp xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Khách hàng chia sẻ trải nghiệm và ủng hộ các hoạt động cộng đồng của MB (Anh Thực, khách hàng đến giao dịch tại MB chia sẻ)

Bên cạnh đó, chiến dịch HiGreen – Trường Sa Xanh do MB khởi xướng, hướng tới bảo vệ môi trường và biển đảo, đã thu hút gần 100.000 lượt ủng hộ với tổng giá trị hơn 160 tỷ đồng, cho thấy sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng đối với các sáng kiến xã hội của ngân hàng.

Tại nhiều chi nhánh, "Cây Yêu Nước" còn trở thành nơi khách hàng để lại những lời nhắn nhỏ, những tờ giấy ghi chú thiện ý, góp phần tạo nên không gian giao dịch ấm áp và giàu tính kết nối hơn.

Việc một sáng kiến nhỏ có thể được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống cho thấy cách MB tiếp cận hoạt động cộng đồng một cách bài bản: thử nghiệm – đánh giá – mở rộng – và đặt trong chiến lược dài hạn.

"Cây Yêu Nước" nhận được sự yêu mến của khách hàng qua các giai đoạn triển khai.

Từ một ly nước sạch đến tầm nhìn phát triển bền vững

Với định hướng trở thành "Doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu", MB đang từng bước tái định nghĩa vai trò của ngân hàng Top 5 dẫn đầu Việt Nam trong đời sống xã hội. Không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mỗi điểm giao dịch còn được kỳ vọng là không gian thân thiện, nơi công nghệ phục vụ con người và những giá trị nhân văn được nuôi dưỡng bền bỉ.

Từ một ly nước sạch tại sảnh giao dịch đến một hạ tầng thiện nguyện số quy mô toàn quốc, "Cây Yêu Nước" cho thấy cách MB lựa chọn phát triển: bền vững, có chiều sâu và gắn chặt với cộng đồng.

Hành trình này vẫn đang tiếp tục, để mỗi chi nhánh MB không chỉ là điểm giao dịch tài chính, mà còn là nơi lan tỏa sự tử tế và niềm tự hào Việt Nam. Hãy trải nghiệm Cây "Yêu Nước" tại các điểm giao dịch MB và chia sẻ cảm nghĩ của bạn tại Fanpage MB: https://www.facebook.com/VietnamMBBank