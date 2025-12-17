Camera vụ 2 anh em ruột truy sát nhóm người trong quán nhậu lúc 4 giờ sáng

Vào khoảng 4 giờ sáng nay (17/12), có hai nhóm thanh niên cùng ngồi nhậu tại một quán nhậu thuộc Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng (Gia Lai). Trong quá trình nhậu, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Sau đó, 2 đối tượng trong một nhóm đã rời đi, khi trở lại mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay xông vào trong quán nhậu rồi đâm, chém liên tiếp vào nhiều người tại đây, trong đó có nhân viên và quản lý của quán nhậu. Toàn bộ diễn biến này đã được camera an ninh ghi lại.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã đến hiện trường xác minh, điều tra.





Thông tin trên báo Công an Nhân dân, vụ việc đã làm 1 người tử vong và 2 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.Trong đó, M.V.H. (SN 2007, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, đồng tử không phản xạ ánh sáng; N.H.T.H. (SN 1997, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bị thương ở lưng, mông, bàn tay trái, đùi trái; N.T.T.N. (SN 2007, trú phường Pleiku) nhập viện trong tình trạng bị thương ở chân trái, sườn trái.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được xác định là do có mâu thuẫn giữa 2 nhóm (ngồi khác bàn) trong quá trình ăn nhậu tại quán nên các đối tượng đã lấy hung khí đuổi đánh nhóm có mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu.

Đếm trưa 17/12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thông báo nhóm đối tượng xông vào quán nhậu truy sát khiến 3 người thương vong đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng gồm Phan Văn Thuận (SN 1995, tự Tru Trọc) và em ruột là Phan Văn Hòa (SN 2001, tự Trúc Hòa, cùng trú Làng Jut 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai).