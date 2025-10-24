Bất ngờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của nghi phạm truy sát trẻ sơ sinh và nhân viên y tế ở Nghệ An

Liên quan đến vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, chiều 24/10, trao đổi với báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết kết quả kiểm tra nhanh của công an bước đầu cho thấy chưa phát hiện nồng độ cồn, ma túy ở nghi phạm Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, trú xã Quế Phong, Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp nhiều lực lượng và khống chế, bắt nghi phạm về cơ quan công an làm rõ. Thời điểm gây án, Vỹ là bố của bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến 7 người bị thương khi đến bệnh viện thăm vợ vừa sinh

"Chúng tôi đã kiểm tra nhanh các chất kích thích với nghi phạm Vỹ, nhưng chưa phát hiện nồng độ cồn, ma túy thời điểm sau khi gây án", vị lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Nghi phạm Vỹ cùng hồ sơ ban đầu vụ việc đã được chuyển tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án.

Trước đó, theo thông tin trên báo Lao động, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 người bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ là L.T.K. (SN 1999) vừa sinh đôi ngày 17/10. Trong lúc chăm vợ con, đối tượng có biểu hiện bất thường và ra tay tấn công.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện cùng Công an phường Trường Vinh đã khống chế, bắt giữ nghi phạm, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.