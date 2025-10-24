Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ tiết lộ hành động mời nước của chồng trước khi gây án

Chiều 24/10, thông tin trên Tuổi Trẻ, chị L.T.K - vợ của Bằng Văn Vỹ (29 tuổi) - nghi phạm trong vụ truy sát nhiều người tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho hay chị và Vỹ quen rồi cưới nhau từ 5 năm trước, Cả hai người đã có một bé trai hơn 3 tuổi.

Một tuần trước, chị K. được người thân và chồng đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An sinh đôi hai bé gái, thiếu tháng. Do trẻ sinh non và nhiễm trùng sau sinh nên một bé được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh điều trị.

Hàng ngày, Vỹ đều ở bên chăm sóc vợ con, không có biểu hiện bất thường. Ngoài ra, giữa Vỹ và các y bác sĩ, người thân của các bệnh nhân khác trong phòng cũng không thể có mâu thuẫn. Thậm chí, theo lời kể của chị K. thì trước khi xảy ra sự việc chồng chị còn lấy nước uống cho một số người thân các bệnh nhi cùng phòng và ai cũng cảm ơn.

"Khoảng 10h sáng hôm qua (23/10-pv), chồng tôi vào phòng bệnh cầm theo một con dao gọt hoa quả đe dọa và đòi đâm người, tôi rất bất ngờ. Mọi người cố can ngăn, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại làm điều dại dột vậy", chị K. chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online.

Không những vậy, khi mọi người trong phòng bỏ chạy thì Vỹ còn đe dọa cả vợ khiến cô hoảng sợ, ôm con chạy tránh qua giường bệnh.

Chị K.còn tiết lộ chồng chị không hút thuốc lá. Vì do tới kỳ sinh nở nên hai vợ chồng chị đóng cửa hàng, con trai đầu gửi cho người dì chăm sóc hộ.

Sự việc xảy ra vào sáng 23/10.

Như đã đưa tin trước đó thì Khoảng 10h sáng 23/10, đối tượng Vỹ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang thực hiện chăm sóc trẻ tại phòng.

Tiếp đó, Vỹ giằng lấy một trẻ sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống. Chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này chị Hồng liền bị Vỹ dùng dao tấn công.

Lúc chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy lại hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn, song bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Khoa Sơ sinh, lập tức chạy tới hỗ trợ bồng đứa trẻ.

Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng.

Tại phòng điều dưỡng, người này dùng dao tấn công vào nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.

Khoảng hơn 10h, lực lượng bảo vệ có mặt, vận động đối tượng dừng tay, tạo điều kiện cho nhân viên y tế thoát thân, đồng thời khóa chặt phòng điều dưỡng chờ lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ. Toàn bộ vụ việc diễn ra khoảng 5 phút.