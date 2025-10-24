Everjoy Publishing mang văn hoá Việt Nam đến SPIEL Essen 2025

Giữ gìn, lan tỏa và quảng bá văn hoá Việt Nam qua từng board game

Với sứ mệnh đưa văn hoá Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, EverJoy không chỉ phát triển các trò chơi mang yếu tố giải trí, mà còn thổi hồn di sản, tinh thần và câu chuyện Việt vào từng thiết kế. Mỗi board game là một cách kể chuyện mới – nơi văn hoá truyền thống và sáng tạo đương đại giao thoa trong khuôn khổ quốc tế.

SPIEL Talk 2025: Bringing Culture Into Board Games – A Case Study in Vietnam

Thời gian: 10:40 – 11:10

Địa điểm: Hall 4, Booth 4K400

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tại buổi SPIEL Talk 2025, EverJoy sẽ mang đến góc nhìn độc đáo về cách "thổi hồn" văn hoá vào cơ chế, hình ảnh và câu chuyện trong board game hiện đại, qua phần chia sẻ của hai diễn giả:

Ionah Hằng Nguyễn – CEO & Co-Founder, EverJoy Global



Claire Trang Ton – Publishing Assistant Manager, EverJoy & Co-Chair, Road to Essen 2025



Hai nhà sáng lập – đồng thời là những người tiên phong tổ chức cuộc thi thiết kế board game quốc gia tiên phong tại Việt Nam, Road to Essen – sẽ kể về hành trình đưa những tác phẩm Việt ra sân chơi quốc tế.

Buổi chia sẻ giới thiệu các ví dụ tiêu biểu như:

Xăm Hường – lấy cảm hứng từ nghi thức gieo xúc xắc triều Nguyễn;

Zodiac Rush – trò chơi gia đình vui nhộn đậm màu sắc văn hoá đại chúng;

July – quán quân Road to Essen 2025, tái hiện thế giới tâm linh Việt qua lối chơi chiến thuật.

Thông qua đó, EverJoy khẳng định rằng văn hoá không chỉ là phông nền, mà là trái tim định hình toàn bộ trải nghiệm chơi – đồng thời mở ra tầm nhìn về một "Global Road to Essen", nơi các nhà thiết kế khắp thế giới kể câu chuyện văn hoá của riêng mình bằng ngôn ngữ board game.

Khám phá không gian board game Việt Nam tại SPIEL Essen 2025

Tại gian hàng của EverJoy, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các tựa game Việt mang đậm dấu ấn sáng tạo và bản sắc riêng:

Heroes – Tựa game thẻ bài hoàn toàn mới của Reiner Knizia, kết hợp cùng hình ảnh từ bộ truyện tranh Việt Nam nổi tiếng Lớp Học Mật Ngữ, mang đến những trận chiến nhanh, vui và kịch tính.

Bunny 100 – Board game bán chạy bậc nhất Việt Nam, dễ chơi, vui nhộn và ngập tràn tiếng cười. Đã bán ra hơn 70.000 bản trên toàn quốc.

Galactic Super Beasts & Zodiac Rush – Hai tựa game thú vị, lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh Việt Nam đình đám Lớp Học Mật Ngữ, đưa các nhân vật quen thuộc vào những cuộc phiêu lưu sôi động trên bàn chơi. Tổng doanh số hơn 250.000 bản tại Việt Nam.

Xăm Hường – Trò chơi cung đình Huế được phục dựng hiện đại, kết hợp tinh tế giữa giá trị truyền thống và trải nghiệm chơi mới mẻ, tôn vinh nét đẹp di sản Việt.

Road to Essen Winners – Top 5 tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi thiết kế board game lớn bậc nhất Việt Nam, mỗi trò chơi là một lát cắt văn hoá Việt được thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo và tinh thần hội nhập quốc tế.

Trải nghiệm gian hàng văn hoá Việt Nam – lan tỏa tinh thần dân tộc

Song song với hoạt động giới thiệu board game, EverJoy Publishing còn hợp tác cùng Chiêu Minh Các và Hoa Niên, thương hiệu cổ phục Việt Nam, để khoác lên những bộ trang phục truyền thống Việt. Không gian này mang đến cơ hội check-in, giao lưu và khám phá di sản Việt ngay tại trung tâm hội chợ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thanh lịch, sáng tạo và giàu bản sắc.

Một bước tiến của văn hóa sáng tạo Việt trên bản đồ thế giới

Với sự đồng hành của AHK Việt Nam, hành trình từ Road to Essen 2025 đến SPIEL Essen 2025 đánh dấu bước tiến mới trong việc quảng bá văn hoá Việt Nam thông qua board game – một lĩnh vực sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ và kết nối cộng đồng quốc tế.

EverJoy tự hào mang đến hình ảnh Việt Nam hiện đại, cởi mở và đậm đà bản sắc, khẳng định vị thế của văn hóa sáng tạo Việt trên sân khấu toàn cầu.