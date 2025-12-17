Hà Nội sẽ chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn giải đáp câu hỏi tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hôm nay (17/12), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên thủ đô năm 2025, với chủ đề "Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm".

Tại hội nghị này, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Trường ĐH VinUni, nêu kiến nghị về việc xây dựng chính sách khuyến khích, cũng như tạo điều kiện để lực lượng trí thức trẻ trực tiếp tham gia định hình, thiết kế, xây dựng và triển khai các dự án, các nền tảng công, qua đó phát huy năng lực sáng tạo và công nghệ của thanh niên Hà Nội.

Về vấn đề này, theo ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, sở đang trình TP về đề án đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ.

Cụ thể, với dạng thứ nhất, TP Hà Nội sẽ đào tạo khoảng 50.000 nhân lực số chất lượng cao theo hình thức "đặt hàng" ở các trường đại học, học viện. Hà Nội có thể tuyển chọn sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba theo bộ tiêu chí yêu cầu cao và sau đó đặt hàng đào tạo, chi trả kinh phí để các cơ sở giáo dục đào tạo theo định hướng, tập trung vào các công nghệ chiến lược và lĩnh vực TP có nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp, nguồn nhân lực này sẽ được sử dụng, đồng thời cam kết cống hiến cho thành phố trong một thời gian nhất định.

Với dạng thứ hai, đây là chương trình xuất sắc Next 1.000. Theo đó, thành phố sẽ bố trí kinh phí tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp thuộc các ngành công nghệ chiến lược, và đồng thời chi trả học phí để cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình, các nhân lực này sẽ phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Chương trình này dự kiến triển khai từ năm 2026.

Với dạng thứ ba, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ triển khai đào tạo "tinh hoa" với 2 cấp độ. Cụ thể, với cấp độ thứ nhất là tuyển chọn học sinh xuất sắc từ bậc THCS, tách riêng để đào tạo theo chương trình học cao hơn, toàn diện hơn, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyên gia trong, ngoài nước.

Ở cấp độ thứ 2 sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn. “Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm”, báo Tin tức dẫn lời ông Tuấn cho biết.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thêm, với lực lượng trẻ hiện nay, Hà Nội sẽ tiến hành tuyển chọn ngay từ giai đoạn là cử nhân, kỹ sư để đưa vào các chương trình đào tạo như Next 1.000. Sau vài năm, TP sẽ hình thành lực lượng lao động chất lượng cao, và trước hết phục vụ TP và sau đó đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết nhấn mạnh thanh niên Thủ đô không chỉ là nhóm thụ hưởng chính sách mà phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới, đồng thời tham gia xây dựng và vận hành các nền tảng dữ liệu, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó trực tiếp góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.