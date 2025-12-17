Người phụ nữ lao ra đường bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM: Trước đó cãi nhau với người thân trong nhà

Liên quan đến sự việc một phụ nữ lao ra đường rồi bị xe tải tông tử vong xảy ra rạng sáng ngày 17/12, nhiều người bày tỏ sự đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời tò mò không rõ nguyên nhân vì đâu mà người phụ nữ lại lao ra đường lúc 2 giờ sáng.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân có cãi nhau với chồng, sau đó ra ngoài rồi không may gặp tai nạn.

Nguyên nhân cụ thể vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, thời điểm xảy ra vụ việc, một nam tài xế điều khiển xe tải mang BKS tỉnh Đồng Tháp đang lưu thông trên đường Trương Văn Thành theo hướng ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến giao lộ Trương Văn Thành – đường song hành xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), xe tải đã tông trúng một phụ nữ đang chạy bộ ra đường. Nạn nhân tử vong tại chỗ sau cú va chạm mạnh. Nam tài xế sau đó đã dừng xe tại hiện trường, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, trích xuất dữ liệu camera khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.