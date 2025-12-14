Sư cô bị xe máy tông tử vong khi đang đi bộ ở TP.HCM

Ngày 14/12, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ khiến 2 nạn nhân thương vong.

Hiện trường sự việc

Trước đó, khoảng 4h10 cùng ngày, nam thanh niên lái xe máy biển số 59C2-979.xx trên đường Quang Trung, theo hướng chợ Cầu đi ngã sáu Gò Vấp. Khi xe cách nút giao ngã sáu Gò Vấp khoảng 100m, phường Gò Vấp, TP.HCM (trước đây là phường 10, quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với sư cô (81 tuổi) đang đi bộ trên đường.

Cú tông mạnh khiến sư cô ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin, Công an TPHCM và Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng PC08, Công an TPHCM) có mặt đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ việc điều tra.