Khám xét nơi ở của nữ chủ quán karaoke sau khi phát hiện 5 người trốn trên nóc nhà vệ sinh

Ngày 16/12, Công an xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết đã tiến hành kiểm tra tại quán karaoke Thành Tuyến địa chỉ thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ do chị N.T.T sinh năm 1991, trú tại xã Việt Yên làm chủ và phát hiện tại nóc nhà vệ sinh tầng 4 có 5 đối tượng (2 nam, 3 nữ).

Các đối tượng đều khai nhận từ khoảng 1h30’- 3h0ngày 15/12 đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 4 tầng 2 của quán karaoke nói trên.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Khi lực lượng công an vào kiểm tra các đối tượng bỏ trốn lên nóc nhà vệ sinh tầng 4 của cơ sở. Tiến hành test nhanh ma túy trong mẫu nước tiểu của 5 đối tượng, kết quả: 5/5 đối tượng “dương tính” với ma túy.

Công an xã Yên Mỹ đã bàn giao hồ sơ cùng đồ vật tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của N.T.T tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình khám xét thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý.