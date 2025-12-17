Giang hồ mạng “Long Tổng” là ai?

Bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh tại sân bay Nội Bài

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/12, tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, TP Hà Nội), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã phối hợp với Phòng PC04 Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (sinh năm 1993, trú tại thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).

Vàng Văn Ánh, biệt danh "Long Tổng" bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Vàng Văn Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/1/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai (cũ) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 1 căn cước công dân và 1 hộ chiếu của đối tượng.

Bị truy nã nhưng ngông cuồng, thường xuyên livestream khoe tiền, sống ảo

Theo cơ quan chức năng, Vàng Văn Ánh còn được biết đến với biệt danh “Long Tổng”, là một giang hồ mạng khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Tài khoản TikTok của đối tượng có hơn 116.000 lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.

Vàng Văn Ánh thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa

Mặc dù đang trong thời gian trốn truy nã và bỏ trốn ra nước ngoài thế nhưng đối tượng này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội thông qua các buổi livestream, đăng tải nhiều video khoe tiền, khoe cuộc sống xa hoa.

Các video do “Long Tổng” đăng tải cho thấy đối tượng thường xuyên check-in tại những địa điểm sang trọng ở nước ngoài, sử dụng xe sang và thể hiện hình ảnh giàu có bên những chồng tiền. Đáng chú ý, dù đang bị truy nã, Vàng Văn Ánh vẫn liên tục đăng video kêu gọi, mời chào nhiều người hợp tác, rủ rê ra nước ngoài làm ăn.