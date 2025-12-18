Bắt 'ông trùm' Nguyễn Tiến Thiết sinh năm 1992 trong chuyên án đặc biệt lớn, quy mô gần 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án đặc biệt lớn đối với nhóm đối tượng do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác: “Hải”), sinh năm 1992, trú tại: Xã An Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh tạm giam, khởi tố 15 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 1 đối tượng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nhóm đối tượng bị trong chuyên án bắt giữ. Ảnh: CA Quảng Trị

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường ở tỉnh Nghệ An; Trần Thùy Trang ở tỉnh Quảng Trị; Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh ở tỉnh Đồng Tháp; Trương Thị Hạnh ở tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Huy ở tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện ở tỉnh An Giang; Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh ở tỉnh Tây Ninh; Mai Thị Tiến ở Hà Tĩnh. Riêng đối với Nguyễn Thị Tú Anh do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, vì vậy áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Thiết. Ảnh: CA Quảng Trị

Với thủ đoạn “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó, để lấy lại tiền đã bị lừa, sau đó đưa ra các lý do để họ nộp tiền “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Vào cuối tháng 11 năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triển khai 05 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới kịp thời truy bắt khi các đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.

Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô tô để bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành truy đuổi, bắt giữ.

Với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng, bước đầu thu hồi số tiền do phạm tội mà có khoảng 300 triệu đồng, đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, thu hồi thêm.

Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và kêu gọi vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.