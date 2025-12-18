Vừa nhìn đã ưng, chủ tiệm bánh qua một lần đò "dụ" anh bạn từ gác xép xuống ngủ cùng và cái kết

Mẹ đơn thân "dụ" anh bạn xuống ngủ cùng

12 năm trước, Thanh Thanh (quê gốc Ninh Bình, chủ tiệm bánh) và Đức Tâm (nhân viên văn phòng, hiện sống ở TP.HCM) quen nhau qua một người bạn. Thời điểm đó, Tâm có niềm đam mê chụp hình còn Thanh thì được bạn rủ đi làm mẫu.

Lần đầu gặp gỡ, Thanh đã trúng “tiếng sét ái tình”, cảm thấy Tâm là một người đáng tin cậy và tự nhủ rằng mình sẽ phải “cưa đổ” người này.

Về phía Tâm, anh thấy rằng cuộc gặp gỡ với Thanh như một cái duyên bởi cả 2 đều là người miền Bắc, vào Nam sinh sống và lại gặp được nhau. Đó cũng là lần đầu tiên mà anh chụp ảnh cho một cô gái người Bắc. Ngoài ra, Tâm cũng ấn tượng với nhan sắc yêu kiều của Thanh.

Sau buổi gặp, họ trở thành bạn bè và phát hiện có cùng sở thích chơi cầu lông. Cả hai thường rủ nhau đi đánh cầu lông và đi nhậu vào cuối tuần.

Anh Tâm ấn tượng vì được chụp ảnh cho một người mẫu xinh đẹp như chị Thanh.

Còn Thanh nhận thấy Tâm là người đáng tin cậy.

Thời điểm đó, Tâm độc thân còn Thanh cũng mới ly hôn, đưa con gái vào TP.HCM làm lại từ đầu. Cả 2 cùng ở trọ nhưng nhà trọ của Tâm thường đóng cửa sớm lúc 22 giờ nên mỗi khi đi chơi với Thanh về muộn, Tâm sẽ sang nhà Thanh, ngủ nhờ ở gác xép.

Sau 1 thời gian, cả 2 cũng có tình cảm với nhau. Một lần, họ đi nhậu về, hơi xỉn một chút. Thanh đã chủ động “dụ” Tâm từ gác xép xuống dưới ngủ cùng mình. Chuyện gì tới cũng tới, sau đó, họ chính thức trở thành một đôi và chuyển về sống chung.

Tâm không e ngại vấn đề Thanh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Anh thấy bạn gái là một phụ nữ rất tích cực. “Một người phụ nữ bình thường tích cực thì chưa chắc đã ấn tượng nhưng một người đã từng lỡ dở, gặp khó khăn trong cuộc sống mà vẫn tích cực thì mình nghĩ là khó tìm hơn nữa”, Tâm bộc bạch.

Do khá tương đồng trong cách sống nên cuộc sống của Tâm và Thanh không có nhiều mâu thuẫn. Trong 2 năm đầu, họ chỉ cãi vã 3 lần do chưa hiểu nhau. Thanh thừa nhận, bản thân hơi khó tính, nóng tính, hay làm lớn chuyện trong khi Tâm điềm tĩnh hơn và luôn muốn giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng.

Đến lần thứ 3 mâu thuẫn, Tâm nghiêm túc nói rằng: “Anh muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách đối thoại, còn nếu em cứ chọn gào lên thì anh sẽ rời đi”. Câu nói đó của Tâm khiến Thanh nhận ra đã đến lúc phải thay đổi, nếu không sẽ đánh mất người đàn ông này.

Thanh từng chủ động chia tay vì thấy chuyện tình yêu với Tâm hơi nhàm chán.

Chia tay vì lý do bất ngờ

Quãng thời gian sau đó trôi qua rất êm đềm, họ biết nhường nhịn nhau, không bao giờ giận dỗi, to tiếng. Khi cảm thấy có vấn đề khiến 2 đứa có thể cãi nhau thì Thanh chọn im lặng và đi chỗ khác. Dần dần, cô đã quen với việc này.

Cả hai đã bên nhau 11 năm trước khi tiến tới hôn nhân vào năm ngoái. Tuy nhiên, quãng thời gian yêu của cặp đôi có một giai đoạn ngắt quãng do Thanh cảm thấy nhàm chán, không có gì vui.

“Tôi thấy 2 đứa ở với nhau giống 2 người bạn. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện và tạm xa nhau một thời gian”, Thanh kể.

Sau khi chia tay, Thanh có yêu người khác. Nhưng chính mối quan hệ này lại giúp Thanh hiểu rằng, cô không thể nào sống mà rời xa Tâm.

Khi quen người mới, Thanh cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt, bị kiểm soát, cứ phải giải thích về những việc không đâu. Bà chủ tiệm bánh nhận ra, bình ổn cũng là một dạng hạnh phúc và cô đề nghị tái hợp với Tâm. Sau đó, họ tiến tới hôn nhân.

Sau tất cả, cặp đôi lại trở về bên nhau, cùng xây dựng tổ ấm.

Chia sẻ về ông xã, Thanh kể, Tâm gần như không có tật xấu. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ dù có những chuyện, Tâm biết rằng sẽ có rủi ro. Khi Thanh thất bại, Tâm lại động viên, an ủi bà xã. Ở bên Tâm, Thanh bỏ được nhiều tật xấu, không bàn luận về người khác, không mang những tiêu cực của công việc, của chuyện ngoài đường về nhà. Trong mắt Thanh, Tâm là người chồng hoàn hảo và cô không mong anh phải thay đổi bất cứ điều gì.

Với Tâm, điều nho nhỏ mà anh muốn vợ thay đổi đó là nên đi ngủ sớm hơn. “Vợ mình tham công tiếc việc. Nhiều đêm tỉnh dậy, mình thấy vợ vẫn đang nhắn tin với học viên. Mình muốn vợ ngủ sớm để phục hồi sức khỏe”.

Cả hai dự định trong thời gian tới sẽ sinh con để tổ ấm thêm trọn vẹn.

Nguồn: Vợ chồng son