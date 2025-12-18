Vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế: Nhiều câu hỏi chờ lời giải

Liên quan vụ việc người đàn ông tử vong do điện giật trên đường dây trung thế tại khu vực Đắc Lộc - Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), cần làm rõ mối quan hệ giữa người lao động (NLĐ) và người thuê lao động.

Lao động "qua tay"

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Ng.X.V. (SN 1991, quê xã Diên Phú, nay thuộc xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa). Cụ thể, thông tin từ Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, kế hoạch ngày 7-12 là cắt điện từ 6 giờ 30 phút đến 20 giờ để Công ty CP Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) thi công xây dựng cột, sang dây (đơn vị ký hợp đồng thi công với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa).

Đến 18 giờ 48 phút cùng ngày, ông L.V.C., Trưởng nhóm công tác của Công ty Đồng Nguyên, đã ký biên bản bàn giao hiện trường cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (thuộc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa) và rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực thi công. Đến 19 giờ 17 phút, đường dây được đóng điện trở lại nhưng chỉ khoảng 3 phút sau, hệ thống ghi nhận sự cố, máy cắt tự động mở. Thời điểm này, anh Ng.X.V. được phát hiện tử vong trên trụ điện trung thế.

Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, khẳng định người tử vong dù mặc áo cam nhưng không phải là lao động của ngành điện. Việc đóng điện sớm hơn dự kiến (thay vì 20 giờ) là do đã hoàn tất đầy đủ quy trình an toàn để phục vụ người dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty Đồng Nguyên, cho biết anh V. không phải là nhân viên của công ty, nhưng có tên trong danh sách lao động công nhật và đã được trả tiền công ngày 7-12 (ngày xảy ra vụ việc).

Theo ông Hoàng, do khối lượng công việc lớn, để kịp tiến độ, Công ty Đồng Nguyên đã liên hệ với một "trưởng nhóm" để gọi thêm lao động công nhật. Người này sau đó đưa một nhóm lao động đến công trình, trong đó có anh V. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm công nhật đã được cho nghỉ, rời khỏi công trình. Tiền công được chuyển khoản cho vợ anh V. vào lúc 18 giờ 15 phút. "Việc anh V. vì sao leo lên trụ, công ty không biết. Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã cung cấp hợp đồng để chứng minh không có nội dung đó" - ông Hoàng nói.

Ai thuê?

Vụ việc đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải: Anh V. được thuê làm gì? Ai là người giao việc? Ai chịu trách nhiệm quản lý lao động tại hiện trường? Và vì sao một lao động công nhật lại có mặt trên trụ điện trung thế vào thời điểm đã bàn giao hiện trường?

Anh V. không phải người tự ý xuất hiện tại công trình. Điều đó cho thấy tồn tại mối quan hệ lao động, dù chỉ trong thời gian ngắn. Và khi đã có quan hệ thuê mướn, trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động không thể bị đẩy về phía "NLĐ tự do".

Chị Trần Thị Nhật, vợ nạn nhân Ng.X.V., đau lòng trước cái chết của chồng

Ông Bùi Đăng Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, cho rằng dù là lao động tự do thì cần xét rõ mối quan hệ giữa NLĐ và người thuê lao động. Nếu anh V. không tự ý leo lên trụ mà được đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thuê làm điều này thì vụ việc xem xét là tai nạn lao động. Còn trách nhiệm như thế nào giữa các bên thì sẽ được Cơ quan CSĐT làm rõ.

Trong khi đó, bà Trần Thị Nhật (vợ anh V.) cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ cái chết của chồng. Nhưng đến nay chưa đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa), cho rằng tai nạn điện gây chết người, có liên quan trực tiếp đến hoạt động thi công, di dời lưới điện giữa nhà thầu và ngành điện. Nạn nhân do ai thuê đang được điều tra, nên trách nhiệm pháp lý về hình sự và dân sự có thể liên quan đến các bên. Nhất là trách nhiệm thuê lao động, tổ chức thi công và giám sát an toàn.

"Nếu có vi phạm quy định về an toàn lao động, an toàn vận hành công trình điện, có thể xem xét dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện theo Điều 314 Bộ Luật Hình sự. Nhưng cần chờ kết luận điều tra" - luật sư Hà nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa - cho hay vụ việc đang được Cơ quan CSĐT thụ lý. Công an tỉnh sẽ thông tin vụ việc khi có kết luận cụ thể.



