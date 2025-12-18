Vụ án 39 Bến Vân Đồn: Chồng của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM được hứa cho khối tài sản triệu đô

Giao đất trái quy định vì nể nang?

Bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, UBND TPHCM, Bộ TN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP HCM) và bị can Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP HCM) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Thị Hồng đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, cá nhân bị can này hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng khai nhận, khoảng cuối năm 2009, sau khi Bộ Tài chính có phương án sắp xếp lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bị can Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty CP Việt Tín) đã chủ động đến gặp, nhờ bà Hồng xem xét, tạo điều kiện để Công ty Phú Việt Tín phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện dự án tại khu đất này.

Thời điểm đó, bà Hồng trả lời rằng UBND TPHCM chỉ xem xét cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau cuộc gặp này, Dừa đã mời bà Hồng cùng chồng là ông H.T.M. đến dùng bữa tại nhà bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín). Tại đây, Dừa đưa cho bà Hồng một túi quà, bên trong có 10.000 USD. Không lâu sau, khi bị can Đào Thị Hương Lan đề xuất phương án thu hồi khu đất 39-39B Bến Vân Đồn của Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa, sau đó giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án, bà Nguyễn Thị Hồng đã đồng ý và ký văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) triển khai.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM khai nhận, Công ty Phú Việt Tín không phải là đơn vị đang quản lý, sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Do đó, việc thu hồi đất từ các doanh nghiệp cao su Nhà nước để giao chỉ định cho Phú Việt Tín là không đúng quy định về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Bị can Hồng cho rằng, do “nể nang” bị can Đặng Phước Dừa, bạn của chồng nên đã thực hiện hành vi sai phạm. Đến nay, bị can đã phối hợp gia đình nộp lại 1,17 tỷ đồng, tương ứng số tiền 60.000 USD nhận từ Linh và Dừa, đồng thời nộp thêm hơn 394 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Chồng phó chủ tịch được hứa cho khối tài sản “kếch xù”

Theo lời khai của bị can Đặng Phước Dừa tại cơ quan điều tra, thông qua ông H.T.M., Dừa đã tiếp cận, nhờ bà Nguyễn Thị Hồng giúp đỡ pháp lý cho dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Để “mọi việc êm trôi”, Dừa hứa sẽ cho chồng bà Hồng 1/3 cổ phần tại dự án nhà máy gạch Myanmar, tương đương khoảng 1 triệu USD (dự án sau đó không triển khai); tặng một xe Camry trị giá hơn 1 tỷ đồng và hai căn hộ hoàn thiện tại dự án. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, các lời hứa này sau đó không được Dừa thực hiện. Bị can Dừa cũng hứa cho bị can Đào Thị Hương Lan một căn hộ chung cư sau khi dự án hoàn thành.

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Y Linh thừa nhận, để “lo pháp lý” cho dự án theo yêu cầu của Đặng Phước Dừa, Linh đã hai lần chuẩn bị USD để Dừa đưa cho bà Nguyễn Thị Hồng. Ngoài ra, Linh còn đưa cho Dừa 1 triệu USD và một đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 50.000 USD để chi cho các sở, ngành trong quá trình thực hiện dự án.

Kết luận điều tra xác định, riêng Lê Y Linh hưởng lợi hơn 60 tỷ đồng từ việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Công ty Quốc Cường Gia Lai), sau khi trừ đi 45 tỷ đồng đưa cho cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.