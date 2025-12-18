Bắt cựu nhân viên ngân hàng Phan Tấn Hoàng

Ngày 16/12/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (SN 1995) thường trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào thời điểm gần cuối năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về hành vi chiếm đoạt tài sản của Phan Tấn Hoàng với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, đồng chí Đại tá Đậu Xuân Bảo - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can Phan Tấn Hoàng

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thành lập nhiều tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Qua điều tra xác định, Phan Tấn Hoàng từng là nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ, do đó có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng này, Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng để thực hiện đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, đối tượng thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi nên tiếp tục tạo được niềm tin. Tuy nhiên, do lối sống buông thả, chi tiêu cá nhân không kiểm soát, Hoàng dần mất khả năng chi trả, nợ nần ngày càng nhiều.

Mặc dù vậy, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ xoay vòng, từ khoảng giữa năm 2025, Phan Tấn Hoàng tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về việc huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, mượn tiền cho người thân và được một số khách hàng quen tin tưởng, tiếp tục cho vay. Hậu quả là số tiền nợ không những không giảm mà còn tăng lên, đối tượng không có khả năng thanh toán.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Phan Tấn Hoàng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 08 tỷ đồng của nhiều người thông qua thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay tiền. Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân là người bị hại trong vụ việc trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để được xem xét, thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.