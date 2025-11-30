Đường dây tội phạm xuyên quốc gia: Đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, có bị hại mất 12 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng tối 28/11 cho biết, Công an thành phố vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng…

Đây được xem là một trong những chuyên án phức tạp nhất từ trước đến nay. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 33 bị can. Ban đầu, số tiền giao dịch nghi vấn rửa tiền được ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Đến ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cấu kết nhân viên ngân hàng, mở hơn 1.000 tài khoản “ma”

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Công an bắt giữ 10 đối tượng - Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng phạm tội. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng. Đường dây của T.Q.T có nhiều người giúp sức.

Giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can có liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.