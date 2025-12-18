Lệnh khẩn cấp ban hành, Hoàng thành Huế phải sửa ngay trong 45 ngày

Ngày 18-12, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết dự kiến ngày 22-12 sẽ khởi công xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ xử lý tình huống sập đổ đoạn tường Hoàng thành thuộc di tích Đại nội Huế.

Đoạn bờ tường Hoàng thành Huế bị đổ sập vào ngày 2-11.

Hiện đơn vị đang triển khai thu gom vệ sinh gạch thu gom từ đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập để phục vụ tái trùng tu, sẽ hoàn tất vào ngày 21-12.

Trước đó, vào ngày 9-12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế đã ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ xử lý khẩn cấp sập đổ đoạn tường Hoàng thành mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía Đông.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được giao thực hiện với kinh phí khoảng 2,2 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Ông Trung cho biết dự án này được miễn thực hiện đấu thầu. Tiến độ thi công dự kiến hoàn thành trước ngày 22-1-2026, tức không quá 45 ngày kể từ ngày UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Trong quá trình thi công các thủ tục vẫn tiến hành song song.

Mục đích xây dựng công trình là nhằm phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố sập đổ tại đoạn tường Hoàng thành nêu trên. Đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập sẽ được phục hồi với chiều dài khoảng 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3 m. Bên cạnh đó sẽ gia cố, gia cường, chống đỡ các đoạn tường Hoàng thành lân cận khu vực sập đổ nhằm đảm bảo an toàn.

Lệnh xây dựng khẩn cấp được ban hành, việc sửa chữa đoạn tường Hoàng thành bị đổ sấp không quá 45 ngày.

Trong lệnh khẩn cấp, ông Bình giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp thu các ý kiến của Sở Xây dựng TP Huế tại Công văn số 6026/SXD-QLXD ngày 28-11 để hoàn chỉnh phương án thực hiện, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời hoàn thiện báo cáo hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Đoạn tường Hoàng thành này bị sập vào chiều tối ngày 2-11, nguyên nhân là do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ liên tiếp. Vào ngày 20-11, UBND TP Huế đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai liên quan đến sự cố này.

Đại nội Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1993. Công trình này được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Công trình bao gồm Kinh thành - vòng thành ngoài cùng, kế tiếp là Hoàng thành và cuối cùng là Tử Cấm thành.

Hoàng thành có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn. Bức tường Hoàng thành cao khoảng 4 m, xây 3 lớp bằng gạch, dày hơn 1 m; bao bọc bên ngoài là các hộ thành hào.