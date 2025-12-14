Một tin vui với người dân Hà Nội

﻿Hà Nội triển khai các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Hội, Thành phố đang triển khai các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số tới người dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân trên không gian mạng ở mức cơ bản, tạo lập niềm tin số.

Kế hoạch nêu rõ: Thành phố đặt mục tiêu 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến Thành phố được đánh giá phê duyệt bảo đảm an toàn thông tin, công khai chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật theo quy định.

Việc này giúp tăng cường niềm tin số bảo vệ người dùng xây dựng một môi trường mạng an toàn, bảo mật đáng tin cậy. Từ đó, quyền lợi của người dân trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến được bảo đảm.

Đồng thời, Hà Nội phấn đấu tối thiểu 85% người dân sử dụng Internet, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp thông tin dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin, nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Qua đó, góp phần giúp người dân hình thành thói quen, việc sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến an toàn, lành mạnh, qua đó củng cố nền tảng niềm tin số.

﻿ ﻿Nhiều nhiệm vụ và giải pháp được thực hiện

Để triển khai Kế hoạch, Thành phố yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

Thứ nhất, bảo vệ người dân và ứng phó nhanh với các rủi ro, sự cố trên không gian mạng: Xây dựng và vận hành Trung tâm phản ứng nhanh về an ninh mạng và lừa đảo của Thành phố (24/7), tích hợp Hotline, Cổng thông tin điện tử và ứng dụng di động để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, báo cáo lừa đảo của người dân.

Bảo đảm hoạt động liên tục, có cơ chế tiếp nhận đa kênh, tạo điều kiện để mọi đối tượng đều có thể tiếp cận và báo cáo sự cố kịp thời.

Xây dựng và triển khai Cơ chế phong tỏa, thu hồi khẩn cấp nhằm kịp thời ngăn chặn, thu hồi tài sản của người dân bị chiếm đoạt do lừa đảo trực tuyến. Đây là giải pháp trọng tâm thể hiện cam kết, sự quyết tâm của Thành phố trong bảo vệ tài sản của người dân, góp phần hình thành mô hình ứng cứu khẩn cấp tài chính số mang tính tiên phong, có khả năng nhân rộng toàn quốc.

Giám sát, thu thập, phân tích thông tin trên không gian mạng, phát hiện sớm các hành vi vi phạm, lừa đảo, giả mạo, hoặc xâm phạm người dân, tổng hợp và ban hành cảnh báo an ninh mạng.

Tổ chức diễn tập an ninh mạng và phòng, chống lừa đảo trực tuyến định kỳ hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phản ứng và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Hà Nội đang đẩy mạnh giải pháp giúp tăng cường niềm tin số bảo vệ người dùng xây dựng một môi trường mạng an toàn, bảo mật đáng tin cậy

Thứ hai, tuyên truyền, tập huấn kỹ năng và nâng cao nhận thức: Tổ chức chương trình truyền thông, phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo, tin giả và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đồng thời, Thành phố tổ chức các chương trình tập huấn trực tiếp và trực tuyến về kỹ năng an toàn thông tin mạng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong sử dụng Internet, mạng xã hội và các dịch vụ số an toàn, có trách nhiệm.

Phối hợp các Bộ, ban, ngành tham mưu, xây dựng Đề án Công dân số; nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu "Công dân số an toàn" và tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố về triển khai Phong trào Bình dân học vụ số.

Thứ ba, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng niềm tin số: Tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ, thường xuyên đối với hệ thống dịch vụ công, trang/cổng thông tin điện tử, hạ tầng dữ liệu và phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường.

Triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) Thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực giám sát, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các nguy cơ, sự cố tấn công mạng.

Theo đó, hệ thống SOC được xây dựng nhằm hình thành nền tảng kỹ thuật hạ tầng an toàn mạng đồng bộ, phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Thành phố, bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư của người dân, tạo lập niềm tin số và môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thực hiện chứng nhận và gắn "tín nhiệm mạng" cho các hệ thống dịch vụ công, trang/cổng thông tin điện tử, hạ tầng dữ liệu và phần mềm, ứng dụng và nền tảng số thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường.



