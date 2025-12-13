Tin vui dịp Tết Nguyên đán 2026: Một số người dân ở tỉnh này có thể được hỗ trợ 10 triệu đồng

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), nhiều chính sách thiết thực, nhân văn đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua với sự đồng tình, nhất trí cao từ đại biểu.

Theo đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Tết Nguyên đán cho nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn, sử dụng ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho người dân trong dịp Tết cổ truyền.

Ảnh minh họa

Đối tượng thụ hưởng gồm: Hộ nghèo, cận nghèo; người có công; đối tượng bảo trợ xã hội; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; học sinh dân tộc nội trú; phạm nhân, học viên cơ sở cai nghiện; bệnh nhân phải nằm điều trị trong dịp Tết; đoàn viên, người lao động khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các đơn vị có quan hệ phối hợp với tỉnh.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ được chia thành nhiều nhóm, trong đó: 10 triệu đồng/người dành cho các cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám 1945.

Hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người hoặc hộ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách; lực lượng vũ trang; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến; thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo và một số đối tượng chính sách khác. Riêng mẹ Việt Nam anh hùng được tặng thêm quà trị giá 1 triệu đồng.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng (hưởng trợ cấp 1 lần); hộ cận nghèo (không tính theo số người trong hộ) theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Hỗ trợ 720.000 đồng/người cho học sinh đang học tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; học sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại tỉnh và đang theo học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp…; vận động viên thể dục thể thao trong đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai quản lý; các đối tượng bảo trợ xã hội ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập cấp tỉnh; người lang thang, cơ nhỡ tập trung về ăn tết tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập; các đối tượng hưởng chính sách hưu trí xã hội.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế của T.Ư và địa phương trên địa bàn tỉnh, do yêu cầu điều trị không về nhà ăn tết với gia đình, phải ăn tết tại cơ sở y tế.

Hỗ trợ 240.000 đồng/người cho các học viên thuộc cơ sở điều trị nghiện ma túy; phạm nhân đang chấp hành án trong các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng công an địa phương quản lý.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho khoảng 15 ngàn đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do bệnh tật, tai nạn lao động, mất việc, bị nợ lương, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Ngoài ra, một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh và các đơn vị cấp Trung ương có phối hợp với Đồng Nai cũng được hỗ trợ theo cấp.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ hỗ trợ cho một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị quân đội cấp T.Ư có quan hệ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai từ cấp đại đội đến cấp quân khu.

Cũng theo nghị quyết này, ngân sách cấp tỉnh, xã không được chi thêm một khoản hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán nào khác ngoài mức hỗ trợ và các đối tượng được hỗ trợ nêu trên. Trong trường hợp đối tượng được hưởng nhiều mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất (riêng đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ có quyết định thờ cúng được nhận 1 suất quà).



