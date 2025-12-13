Chung kết “Chuyến bay Khởi nghiệp”: Vietjet thúc đẩy hành lang sáng tạo song phương Việt Nam – Ấn Độ

Đại diện Vietjet - Ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng Miền Bắc Vietjet chúc mừng các đội thi tại vòng chung kết Chuyến bay Khởi nghiệp

Với sự đồng hành của Vietjet, các đội xuất sắc nhất của "Chuyến bay Khởi nghiệp" không chỉ nhận được cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia và nhà sáng lập uy tín của hai nước, mà còn được Vietjet tài trợ vé máy bay hai chiều, tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển giữa Việt Nam và Ấn Độ trong toàn bộ hành trình. Tại chung kết, các đội chiến thắng ở mỗi lĩnh vực đã được trao 1.000 USD tiền mặt cùng cặp vé khứ hồi Vietjet giữa hai quốc gia.

Các đội thi xuất sắc nhất của Chuyến bay Khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng nhau thi tài tại Hà Nội để tìm ra đội chiến thắng

Tiên phong khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và các đại đô thị lớn nhất Ấn Độ, Vietjet hiện kết nối trực tiếp Việt Nam với các đô thị lớn nhất của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad. Sự mở rộng này không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo hai nước.

"Chuyến bay Khởi nghiệp" là sáng kiến thiết thực góp phần hình thành hành lang đổi mới xuyên biên giới giữa hai thị trường năng động bậc nhất châu Á. Chương trình thể hiện vai trò tiên phong của Vietjet trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường, nhà đầu tư và công nghệ cho các startup.

Vietjet nhiều năm qua triển khai các chương trình học bổng, đổi mới sáng tạo và hợp tác đại học. Việc đồng sáng lập "Chuyến bay Khởi nghiệp" tiếp tục thể hiện cam kết nuôi dưỡng trí tuệ trẻ và thúc đẩy giải pháp công nghệ mới cho cộng đồng.

Chuyến bay Khởi nghiệp kết nối hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhất châu Á - Việt Nam và Ấn Độ

Thành công mùa đầu tiên đặt nền móng cho hành trình hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng sáng tạo, mở ra cơ hội để các dự án trẻ tiếp tục "cất cánh"