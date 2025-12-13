Đang là giám đốc một công ty thì có được mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất không?

Mới đây, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được câu hỏi từ công dân như sau: Ông Phùng Viết Vĩnh (Hà Nội) hiện là Giám đốc công ty TNHH một thành viên, hằng tháng đóng BHXH đầy đủ theo quy định. Ông Vĩnh hỏi, ông có thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội theo các quy định mới nhất hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Để được mua nhà ở xã hội thì phải thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và đáp ứng đủ điều kiện (về nhà ở và thu nhập), không quy định điều kiện về đóng BHXH theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tại Điều 76 và Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Tại Điều 29, Điều 30 của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ) đã quy định về điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Các Điều 6,7,8,9 của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025) đã quy định các mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.