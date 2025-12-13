Không có chuyện sử dụng camera AI giám sát giao thông tại Đà Nẵng từ hôm nay

Ngày 13-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết một số hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc hệ thống camera giám sát AI tại một số nút giao thông trên địa bàn sẽ chính thức hoạt động từ hôm nay.

Thông tin thất thiệt về camera AI giám sát giao thông lan truyền trên mạng xã hội

Công an TP Đà Nẵng khẳng định thông tin trên là không chính xác, đồng thời đề nghị người dân không lan truyền, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, đơn vị đã đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Hệ thống này, đặc biệt là các camera được tích hợp phần mềm thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã phát huy hiệu quả cao trong việc chủ động phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông.

Về kế hoạch sắp tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng độ bao phủ của hệ thống camera giám sát thông minh, ứng dụng AI để chủ động hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của mọi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn để xây dựng môi trường giao thông "văn minh, an toàn, hiện đại".