Camera AI giúp công an nhận dạng kẻ đeo khẩu trang đột nhập phòng trọ trộm cắp

Ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) đang tạm giữ Phạm Ngọc Huy (SN 2002) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hình ảnh nghi phạm được ghi lại

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/12 tại phòng trọ số ở địa chỉ số 62 đường 51, phường Tân Hưng.

Bị hại là anh H.A.T. (SN 1992) trình báo bị mất 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền có giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng; đồng thời phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 14 triệu đồng trong đêm.

Nhận tin, Công an phường Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Thông qua việc khai thác hệ thống Camera AI, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định và truy vết đối tượng.

Đến 23 giờ ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng phối hợp Đội 2 (PC02) và Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra tụ điểm Net “VeNom Gaming” (đường Tô Ký), mời làm việc Phạm Ngọc Huy. Qua xác minh, Huy có tiền án về trộm cắp tài sản).

Tại Công an, Huy thừa nhận hành vi đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản và bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vụ việc được làm rõ trong thời gian dưới 72 giờ, góp phần răn đe tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân và khẳng định hiệu quả của mô hình Camera AI trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.