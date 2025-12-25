Cảnh báo khế ước khiến nhiều người ám ảnh cả đời: Khoản vay "không cần tài sản", chỉ cần thế chấp bằng hình ảnh, clip nhạy cảm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện hình thức cho vay tiền với điều kiện người vay phải cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm để "thế chấp". Thủ đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đã và đang đẩy không ít người, nhất là thanh, thiếu niên, vào vòng xoáy nợ nần, bị đe dọa, uy hiếp tinh thần và xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm.

Ảnh minh họa

Theo phản ánh và qua công tác nắm tình hình trên địa bàn cho thấy, các đối tượng cho vay thường tiếp cận người có nhu cầu vay vốn thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… với những lời quảng cáo hấp dẫn: Giải ngân nhanh trong vài phút, không cần thẩm định, không cần tài sản bảo đảm, thậm chí cam kết lãi suất thấp hoặc 0%. Tuy nhiên, khi trao đổi cụ thể, các đối tượng thường né tránh việc nói rõ lãi suất, điều khoản vay và chỉ tập trung thúc ép người vay cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm làm “bảo đảm”.

Thực tế cho thấy, sau khi nhận tiền vay, người vay phải trả lãi hằng ngày với mức rất cao. Cuộc sống sinh hoạt nhanh chóng bị đảo lộn, thu nhập không đủ trả nợ khiến người vay rơi vào tình trạng bế tắc. Khi không còn khả năng thanh toán, các đối tượng lập tức dùng chính clip, hình ảnh nhạy cảm đã chiếm giữ để đe dọa phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè nhằm ép buộc trả nợ.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, dù người vay hoặc gia đình đã chấp nhận trả thay với số tiền cao gấp nhiều lần khoản vay ban đầu, các đối tượng vẫn không thực hiện cam kết xóa bỏ hình ảnh, clip. Ngược lại, chúng tiếp tục sử dụng những dữ liệu này để uy hiếp, đòi thêm tiền, gây tổn hại nghiêm trọng về tinh thần, danh dự và đời sống của nạn nhân.

Qua tổng hợp các vụ việc, có thể nhận diện một số dấu hiệu phổ biến của hình thức cho vay nguy hiểm này. Đó là việc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội bằng các tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi tên, xóa tin nhắn; giao dịch hoàn toàn qua mạng, không gặp mặt trực tiếp; đưa ra điều kiện vay “dễ dãi bất thường” nhưng lại yêu cầu cung cấp clip, hình ảnh nhạy cảm trước khi giải ngân.

Những nhóm đối tượng dễ bị các đối tượng cho vay nhắm đến gồm: Học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm sống; người lao động có thu nhập thấp, việc làm không ổn định; người đang nợ nần, túng thiếu; phụ nữ trẻ, người độc thân; người hạn chế hiểu biết pháp luật, ngại trình báo khi bị đe dọa, xâm hại.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hình thức vay tiền yêu cầu thế chấp bằng clip, hình ảnh nhạy cảm dưới bất kỳ lý do nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mối quan hệ gia đình, bạn bè, nơi làm việc, nơi cư trú cho các đối tượng cho vay hoặc các cuộc gọi đòi nợ không rõ nguồn gốc.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, lựa chọn những kênh vay hợp pháp và trực tiếp liên hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng có trụ sở, chi nhánh rõ ràng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục theo đúng quy định. Trường hợp bị đe dọa, uy hiếp hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định.