2025: Hai đại lễ, một nhịp tự hào!

Có lẽ năm 2025 với mỗi người dân Việt Nam là một năm rất khác. Một năm lịch sử không còn là những điều được nhắc lại trong sách vở mà hiện diện trên từng con phố, trong từng bước chân, từng ánh mắt. Chúng ta đã đi qua hai dịp kỷ niệm đặc biệt, hai cột mốc lớn của dân tộc - 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ở TP.HCM và Hà Nội, lịch sử đã được gọi tên bằng những đêm không ngủ, bằng biển người sẵn sàng thức trắng chờ bình minh, bằng tiếng đại bác vang lên giữa lòng thành phố, bằng sắc đỏ của hàng ngàn lá cờ tung bay trong nắng sớm. A50 và A80 không chỉ là những lễ diễu binh, diễu hành mang tính nghi thức, mà đã trở thành những khoảnh khắc chung, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong niềm tự hào rất thật.

Giữa nhịp sống hiện đại, năm 2025 bỗng chậm lại trong những ngày đại lễ, để mỗi người có cơ hội nhìn lại hành trình của đất nước và nhận ra rằng lịch sử chưa bao giờ xa. Lịch sử ở ngay trong những bước chân đều tăm tắp, trong những cái vẫy tay bên đường và trong cảm xúc lặng đi khi cả một dân tộc cùng hướng về những ngày không thể quên.

Hai thành phố, hai không gian khác nhau nhưng cùng viết nên một năm kỷ niệm không thể nào quên của cả dân tộc.

Ký ức ngày thống nhất về trên từng con phố TP.HCM

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) ở TP.HCM không chỉ là một buổi lễ, mà là chuỗi ngày thành phố sống trong cảm xúc mong chờ và tự hào.

Từ những buổi hợp luyện, tổng hợp luyện trước đó, người dân đã bắt đầu đổ ra đường, đứng kín hai bên phố, kiên nhẫn chờ từng đội hình đi qua. Bất kể là buổi hợp luyện hay ngày chính lễ, chỉ cần thấy quân phục chỉnh tề, những nhịp chân đều bước, tiếng nhạc vang lên, là cả không gian đã rộn ràng như một ngày hội.

Những ngày ấy, Bến Bạch Đằng cũng trở thành điểm hẹn đặc biệt. Dàn pháo lễ sừng sững bên sông không chỉ phục vụ nghi thức mà còn trở thành nơi lưu giữ ký ức. Người dân đứng chụp ảnh, trẻ con háo hức tạo dáng, người lớn lặng lẽ ngắm nhìn, như muốn ghi nhớ thật lâu khoảnh khắc hiếm hoi này.

Có người ví A50 như một “concert quốc gia”, nơi cả TP.HCM là sân khấu, cũng đồng thời là một phần của màn trình diễn.

Lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ tung bay trên bầu trời thành phố mang tên Bác như một lời nhắc nhở sống động về hành trình 50 năm đã qua

Những chiếc tiêm kích chao lượn, thả bẫy nhiệt, tiếng động cơ xé gió hòa cùng tiếng reo hò phía dưới, tạo nên một bức tranh hùng tráng

Dưới mặt đất, các khối lực lượng sải bước đều đặn giữa tiếng nhạc hào hùng tạo thành những "pattern yêu nước". Những bước chân ấy không chỉ thể hiện kỷ luật, bản lĩnh của các lực lượng, mà còn là sự gắn kết khi đoàn quân ấy đi trong vòng tay của nhân dân

Khoảnh khắc đoàn quân tiến qua khu vực chợ Bến Thành, giữa những tràng vỗ tay và ánh mắt dõi theo, ranh giới giữa lễ diễu binh và đời sống thường nhật gần như biến mất

Chỉ còn lại cảm giác tất cả đang cùng chung một đội hình, cùng chung một nhịp tự hào

Và rồi, khi ngày dần khép lại, TP.HCM vẫn chưa thôi rực rỡ

Pháo hoa thắp sáng bầu trời, trải dài ở nhiều điểm khắp thành phố, như lời chào trang trọng dành cho cột mốc 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đến khi những loạt pháo cuối cùng tắt đi, dàn pháo lễ ở Bến Bạch Đằng được thu dọn, nhiều người vẫn đứng lại thật lâu, tiếc nuối nhìn theo, như chưa muốn rời khỏi không khí của những ngày đặc biệt ấy

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) khép lại, nhưng điều ở lại là cảm giác hiếm hoi khi cả TP.HCM cùng hòa chung một nhịp đập, cùng vui, cùng tự hào, và cùng hiểu rằng mình vừa đi qua một khoảnh khắc sẽ còn được nhắc lại rất lâu về sau.

Hà Nội những ngày thu độc lập

Nếu Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TP.HCM là những ngày tìm về ký ức đất nước thống nhất, thì Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) ở Hà Nội là những đêm không ngủ của mùa thu độc lập.

Hà Nội những ngày ấy mang một nhịp thở rất khác. Không ồn ào vội vã, không cần lời hiệu triệu, thành phố khẽ bước vào mùa thu của ký ức và tự hào.

Nếu TP.HCM trong những ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là hành trình tìm về dấu mốc trọn vẹn của non sông liền một dải, thì Hà Nội của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lại là những đêm không ngủ, nơi lịch sử và hiện tại lặng lẽ nắm tay nhau giữa sắc thu vàng.

Đêm trước ngày 2/9, khi màn đêm buông xuống những con phố cổ quanh co bên Hồ Gươm, trên những con đường dẫn về Quảng trường Ba Đình, người dân đã ngồi kín từ rất sớm. Chiếu trải vội, ghế xếp dựng lên, nước uống chuyền tay nhau trong tiếng cười rì rầm.

Có những nhóm bạn trẻ cùng nhau hoà ca giai điệu quen thuộc, có những gia đình đưa con đi từ nửa đêm, có những mái đầu bạc ngồi lặng im, ánh mắt hướng về một buổi sáng chưa tới

Hà Nội gần như thức trọn đêm chờ đợi

Sáng 2/9, bầu trời vừa kịp hong khô sương đêm, phố phường đã rực lên một màu đỏ quen thuộc. Cờ Tổ quốc trải dài trên những ban công, trên tay người đi đường, trong ánh mắt lấp lánh của những người đã gần như thức trắng.

Thành phố bừng tỉnh không chỉ bởi nắng thu, mà bởi cảm giác đang được sống trong một khoảnh khắc đặc biệt, nơi thời gian dường như chậm lại

Từ những cụ già tóc bạc ngồi trên xe lăn, đến những em nhỏ được bế trên vai bố mẹ, tất cả cùng chung một nhịp hân hoan

Tiếng hò reo dội xuống mặt đường theo từng bước chân đều tắp, như nhịp tim của thành phố trong ngày hội lớn. Mệt mỏi của một đêm dài dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan tỏa

Tình yêu nước hiện diện trong ánh mắt, nằm lại trong nụ cười khe khẽ, trong cái vẫy tay bất chợt, trong cách mỗi người nâng niu lá cờ nhỏ trên tay mình. Một thứ tình cảm dịu dàng mà bền bỉ, lặng lẽ mà sâu sắc

Giữa mùa thu ấy, ai cũng hiểu một điều rất giản dị, rằng sức mạnh của đất nước không chỉ nằm ở đội hình diễu binh thẳng tắp hay những khí tài hiện đại, mà còn ở sợi dây gắn kết bền chặt giữa quân và dân, giữa ký ức và hiện tại

Trong sắc nắng vàng và lá cờ đỏ thắm, Hà Nội đã kể lại lịch sử của mình theo cách dịu dàng nhưng cũng hào hùng nhất

Hoà bình đẹp nhất!

Khi những ngày đại lễ khép lại, phố phường dần trở về nhịp sống quen thuộc, nhưng cảm giác được đi dưới bóng cờ thì ở lại rất lâu trong ký ức của những người Việt đã đi qua năm 2025. Bởi A50 và A80 không chỉ là hai sự kiện lớn của đất nước, mà là những ngày hiếm hoi chúng ta được sống chậm hơn một nhịp, được đứng gần lịch sử hơn bao giờ hết, được nhìn thấy tình yêu nước hiện hữu bằng những hình ảnh rất đời và rất thật.

Hai thành phố, hai không gian, hai mốc son của lịch sử, nhưng chung một cảm xúc: tự hào và biết ơn. Biết ơn quá khứ đã đánh đổi để có ngày hôm nay, tự hào vì ở hiện tại, tình yêu đất nước vẫn được gìn giữ bằng sự gắn kết rất tự nhiên của hai chữ “đồng bào”. Hòa bình hiện ra không phải điều trừu tượng, mà là những con đường đầy ắp tiếng cười, những lá cờ tung bay trong nắng, những bước chân đều tăm tắp đi giữa lòng dân. Hòa bình, hóa ra đẹp đến vậy.

Có lẽ nhiều năm sau nữa, khi nhắc lại 2025, người ta sẽ không chỉ nhớ đến những con số tròn trịa của các cột mốc lịch sử. Người ta sẽ nhớ đến những đêm thức trắng bên lề đường, những ánh mắt sáng lên trong buổi sớm tinh mơ, những khoảnh khắc cả đất nước cùng đứng chung một đội hình. Nhớ đến một năm mà lịch sử không nằm yên trên trang sách, mà bước ra đời sống, chạm vào cảm xúc của mỗi người Việt theo cách rất sâu và rất lâu.

Và chính điều đó đã làm nên một năm 2025 không thể nào quên.