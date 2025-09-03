Những "Khối không tên" thầm lặng phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2-9

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ các cựu chiến binh và người cao tuổi sang vị trí ưu tiên để xem diễu binh
Đây là những người thầm lặng làm sạch cho thủ đô trong những ngày đại lễ A80 vừa qua
Không chỉ đón tiếp, hỗ trợ thức ăn nước uống, lực lượng tình nguyện viên còn ở lại cùng công nhân môi trường để thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, trả lại cảnh quan đô thị sau khi kết thúc lễ kỷ niệm
Dù mưa hay nắng, bất kể ngày đêm, đâu đâu cũng thấy khắp ngả đường, “khối yêu nước” ấy luôn ngày đêm sát cánh cùng các khối diễu binh, diễu hành