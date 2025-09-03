Đến 17 giờ ngày 2/9, 100% xã, phường trên cả nước đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng

Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 17 giờ ngày 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân.

Thông tin này mang đến niềm vui lớn cho người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Việc hoàn thành sớm tiến độ cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và hệ thống kho bạc nhà nước, bảo đảm quà tặng đến tay người dân kịp thời, đầy đủ. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của các cơ quan, mà còn khẳng định kho bạc nhà nước đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho ngày lễ trọng đại của dân tộc thêm trọn vẹn và gắn kết.

Trước đó, ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân đầy ý nghĩa này.

Để đảm bảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, trong ngày 29/8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Công điện yêu cầu Giám đốc các khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước bố trí cán bộ làm xuyên kỳ nghỉ Lễ, khẩn trương hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp nhận và phân bổ dự toán; tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các UBND xã, đảm bảo các đơn vị triển khai nhanh nhất, sớm nhất việc trao quà tặng Tết Độc lập đến tay từng người dân.