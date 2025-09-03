Ký ức một thời hoa lửa của người cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị trong ngày hội non sông

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) chính thức diễn ra từ 6h30, với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, trong đó có cả không quân, hải quân.

Đây không chỉ là một sự kiện trọng đại của đất nước mà còn là khoảnh khắc đặc biệt trong ký ức của những cựu chiến binh, những người đã phải cúi người trong mưa bom bão đạn của chiến tranh nay được sống trong không khí hùng tráng của ngày hội non sông.

Trong dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, có ông Trần Hữu Hải (1949), cựu chiến binh xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình, từng tham gia phục vụ tuyến sau trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đồng hành cùng ông là cháu gái, bạn Vũ Hà Vi (2007).

Clip: Quân

Nhìn những đoàn quân bước qua, ông Hải không giấu được xúc động nhớ lại những năm tháng xưa cũ:

“Bác vào Sư đoàn 308, tháng 11/1966 sau huấn luyện đã đi chiến trường, phục vụ tại binh chủng thông tin, trực thuộc Bộ chỉ huy miền Đông Nam Bộ.”

Chỉ tay lên từng tấm huy chương trên ngực, ông nghẹn ngào kể lại: “Đây là huy chương trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Bác chỉ làm công tác phục vụ ở tuyến sau, không trực tiếp ra chiến trận, nhưng bom đạn B52 thì chứng kiến nhiều lắm.

Xem phim Mưa đỏ, bác thấy đúng y như những gì đã trải qua, bộ phim đã tái hiện chân thực sự khốc liệt của 81 ngày đêm bảo vệ Quảng Trị. Quân đội, dân tộc ta quả thật rất anh hùng. Dù không trực tiếp cầm súng ngoài chiến hào, nhưng dù ở bất cứ vị trí nào, dân tộc ta cũng sẵn sàng hy sinh để có được độc lập, tự do hôm nay.”

Ông Hải cũng chia sẻ những ký ức về lần đầu tiên chứng kiến lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình vào năm 1985. Tuy điều kiện đất nước khi ấy còn nhiều khó khăn, quy mô chưa thể bằng hiện tại nhưng sự kiện đó cũng vẫn nhận được sự công nhận của dư luận trong và ngoài nước.

Nói tới đại lễ năm nay, ông Hải không khỏi hào hứng: “Không riêng gì bác mà nhân dân cả nước đều cảm nhận được sự hoành tráng, chu đáo của đại lễ hôm nay. Bản thân bác cũng thấy như được tiếp thêm sức khỏe, tinh thần phấn khởi, tự hào.

Năm nay, dù thời tiết khắc nghiệt, lúc mưa lúc nắng, khiến các lực lượng luyện tập rất vất vả, nhưng đến ngày chính thức thì thời tiết lại rất đẹp. Đó cũng là sự ưu đãi mà thiên nhiên dành cho đất nước”, ông Hải chia sẻ.

Ở tuổi 76, sau bao năm đi qua bom đạn chiến tranh và chứng kiến đất nước đổi thay, ông Hải vẫn giữ nguyên vẹn niềm tự hào của một người lính.

Ngồi giữa biển người hôm nay, dõi theo từng hàng quân bước qua, có lẽ, ông thấy mình như sống lại những năm tháng tuổi đôi mươi. Niềm kiêu hãnh lấp lánh trong đôi mắt đã từng kinh qua khói lửa, để rồi giờ đây lặng yên tận hưởng giây phút hoà bình và thiêng liêng của Tổ quốc.