Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Clip: Như Hoàn
Sáng nay (3/9), ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm, học sinh quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở… đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng
Dòng xe ken đặc không lối thoát vào khoảng 7h sáng, tại đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thuỷ (Cầu Giấy)
Người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm
Dưới thời tiết nắng nóng lại phải chịu cảnh kẹt xe khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi
Hàng dài ôtô, xe máy ken đặc tại đường Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Xiển
Khoảng 7h30 sáng, đường Nguyễn Trãi cũng trong tình trạng tương tự khi lượng phương tiện di chuyển qua cung đường này luôn đông đúc
Dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau hướng về Ngã Tư Sở.
Người phụ nữ chở hàng cồng kềnh bị ngã trên đường Nguyễn Trãi
Xe buýt hai tầng bị kẹt giữa dòng phương tiện do ùn tắc giao thông
Dòng phương tiện ùn ứ nghiêm trọng tại đoạn lên cầu vượt Ngã Tư Sở hướng đi Tây Sơn
Nút giao Ngã Tư Sở rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng
Đoạn từ cầu vượt Tây Sơn hướng giao thông về Nguyễn Lương Bằng, ô tô nối hàng dài