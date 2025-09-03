Thời tiết miền Bắc những ngày tới thế nào?

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 4-5/9, miền Bắc tiếp tục có những ngày thu đẹp khi trời nắng nhẹ, ít mưa, gió nhẹ. Từ khoảng đêm 5/9 đến ngày 7/9, miền Bắc sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội sẽ có những ngày thu nắng đẹp, ít mưa.

Khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thanh Hoá đến Hà Tĩnh khoảng ngày 5-7/9 có mưa dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ sáng nay có mây, ít mưa, chiều và tối nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Lượng mưa trong hôm nay ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay khoảng 20-40mm, cục bộ trên 100mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.